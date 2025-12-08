以色列總理尼坦雅胡：若獲總統赦免 不會退出政壇
以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，如果他在長達數年的貪污案審判中獲得總統赦免，將不會退出政壇。
路透社報導，當記者問及若獲赦免是否計劃退出政壇時，尼坦雅胡回答說：「不會」。
尼坦雅胡上個月向以色列總統赫佐格（IsaacHerzog）請求赦免。他的律師辯稱，頻繁出庭妨礙尼坦雅胡執政，赦免對國家有利。
在以色列，赦免通常只在法律程序結束，且被告遭定罪後才能給予，並沒有在審判期間發布赦免令的先例。
尼坦雅胡一再否認受賄、詐欺與背信等指控，他的律師表示，尼坦雅胡仍相信若訴訟程序結束，他將獲判無罪。
在尼坦雅胡提出赦免請求之前，美國總統川普曾致函赫佐格，呼籲他赦免尼坦雅胡。
以色列一些反對派人物認為，任何赦免都應以尼坦雅胡退出政壇並承認有罪為前提；另一些人則表示，尼坦雅胡須先宣布進行全國大選。以色列全國大選最遲要在2026年10月之前舉行。
