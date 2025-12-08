杜哈遇襲後 傳美以卡在紐約三方會談

快訊

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
卡達首都杜哈9日遭以色列空襲，市區發生多起爆炸黑煙。（路透）
消息人士告訴美國新聞媒體Axios，美國、以色列卡達今天在紐約舉行三方會議。數個月前，以色列戰機曾在杜哈發動空襲，目標是哈瑪斯（Hamas）領導階層，但並未得逞。

法新社報導，兩名消息人士告訴Axios，這是「自加薩戰爭停火協議以來，這幾個國家之間舉行的最高級別會議，而卡達在協議中扮演關鍵調解角色。」

白宮沒有立即向法新社證實這場會議。

Axios報導指出，主持會議的是美國特使魏科夫（Steve Witkoff），以色列代表是情報機構摩薩德（Mossad）局長巴尼亞（David Barnea），還有一位未具名的卡達高級官員出席。

卡達與埃及和美國一起協助促成以色列與哈瑪斯之間的全面停火協議。然而，由於以色列和哈瑪斯相互指責對方違反協議條款，這項停火協議仍然岌岌可危。

卡達與埃及昨天呼籲以色列軍隊撤出，並部署國際穩定部隊，以全面落實旨在結束加薩衝突的這項脆弱協議。

卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed binAbdulrahman Al Thani）在杜哈一場外交會議上表示：「停火唯有在以色列軍隊完全撤離、加薩恢復穩定的情況下才能完成。」

Axios報導，今天這場會議的主要焦點大致上是「加薩和平協議的執行」。

以色列9月9日對杜哈發動空襲，企圖鎖定哈瑪斯高階談判代表哈亞（Khalil al-Hayra）及該巴勒斯坦武裝組織的其他成員，但未能得手。

這次空襲反而造成6人死亡，並引發一波批評，包括美國總統川普的譴責。

Axios報導，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）隨後應川普要求，從白宮致電卡達總理，為這次空襲道歉。

