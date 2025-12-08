宏都拉斯大選懸而未決 計票48小時未更新民眾不耐升高

快訊

中央社／ 德古西加巴7日綜合外電報導

宏都拉斯11月30日的總統大選開票過程呈現膠著，由於選務官員已有將近48小時未能更新開票進度，民眾不耐的情緒正與日俱增。

路透社報導，根據5日下午公布的最新結果，在已經完成計票的88%選票中，保守派國家黨（NationalParty）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.19%得票率暫時領先，只比中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）的39.49%多不到2萬票。

執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（RixiMoncada）則以19.30%大幅落後。官員表示，約14%選票出現不一致之處，將進一步審查。

週末期間並未公布任何新進度，總統寶座懸而未決，考驗民眾的耐性。

在中部小鎮西瓜德貝基（Siguatepeque）投票的牙醫歐索里奧（Gabriela Osorio）說：「很令人沮喪。計票數字幾天都沒變化，投票都已經結束一週了，我們還是什麼都不知道。」

首都德古西加巴和全國各大城市街頭依然平靜，選務官員呼籲民眾耐心等待。不過民眾坦言，如此拖延已進一步削弱他們對選務機關全國選舉委員會（CNE）的信任。

多位獨立選舉觀察員指出，11月30日投票當天過程平和，但之後計票的通報卻斷斷續續、雜亂無章，在選情緊繃之下加劇挫折感。

選委會成員將開票中斷的原因歸咎於負責計票系統的公司。

美洲國家組織（Organization of American States）選舉觀察團5日呼籲宏都拉斯「加速」計票作業進程。

投票 宏都拉斯

