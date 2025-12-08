宏都拉斯總統選情仍膠著 小鎮延後投票成舉國焦點

宏都拉斯一個鄉村小鎮居民今天參加延後舉行的投票，可能成為該國史上最激烈總統選戰由誰出線的關鍵，並決定美國總統川普支持人選能否保住些微領先。

路透社報導，地方官員於11月30日在出現破壞和舞弊指控的情況之下關閉投票所，導致延後投票。沒想到這項決定竟使得聖安東尼奧德弗洛雷斯鎮（SanAntonio de Flores）及其4996名登記選民意外成為宏都拉斯政壇焦點，因為全國開票結果顯示，兩位領先候選人正以極小的差距拉鋸之中。

聖安東尼奧德弗洛雷斯鎮位在與尼加拉瓜接壤的東南部巴瑞索省（El Paraiso）。

中間偏右自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）昨天搭乘直升機抵達聖安東尼奧德弗洛雷斯鎮進行最後衝刺拜票時表示：「每一張選票都很重要，不論看起來多麼微不足道。」

在已經完成計票的約88%選票中，納斯拉亞目前落後保守派國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）不到2萬票。計票作業已進入第2週。

川普尋求在拉丁美洲鞏固保守聯盟勢力之際，這座小鎮也可能成為檢驗他的影響力的關鍵試金石。即使當時開票尚未結束，公開力挺阿斯夫拉的川普本週稍早警告，若宏都拉斯更動顯示阿斯夫拉些微領先的初步結果，將會「付出慘重代價」。

目前人在宏都拉斯觀察選舉的政治分析家卡爾森（Laura Carlsen）說：「現正有股齊一的力量試圖讓拉丁美洲各國轉向極右翼，無條件地效忠美國政府。宏都拉斯正是試驗場。」