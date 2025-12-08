聽新聞
川普暗示不保障安全 歐洲站在戰略十字路口

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

紐約時報六日分析，川普政府上周發布新版國家安全戰略（ＮＳＳ），暗示美國不應再保障歐洲安全，俄羅斯本月又宣稱已準備與歐洲開戰，這使歐洲更要急於討論，究竟是不顧屈辱繼續依賴美國符合歐洲長期利益，還是應面對新現實，增進軍備走向自主。

克里姆林宮發言人佩斯科夫七日表示，這屆美國政府不同於以往，美方這次調整ＮＳＳ大致符合俄羅斯願景。

紐時說，川普政府輕視歐洲不是祕密，他長期指稱歐洲盟友搭美國便車，不肯為自身安全做足夠付出。如今川普對歐洲的敵意明文成為白宮政策；川普政府四日發布ＮＳＳ，呼籲歐洲各國承擔自身國防主要責任，還指責歐盟扼殺政治自由等。該文件讓歐洲主流派領袖認清，自己正站在戰略十字路口。

美國撤回對歐洲保護的可能性，如今十分清楚。俄國總統普亭二日還說，若歐洲想要戰爭，俄方隨時做好準備。若干分析家指出，俄國有關歐洲國家的論調，與川普新版ＮＳＳ有所呼應。

近年歐洲各國已試圖透過增加軍費與加強跨境軍事合作，來擺脫對美國軍力的依賴。部分國家已引進或擴大兵役，德國五日就通過法案，要將軍隊規模擴大將近一半。

但當前現實是，由於缺乏實際軍事整合、關鍵能力和彈藥，歐洲仍嚴重依賴美國。有人認為這勢必要改變；歐盟執委會前主席普羅迪說，歐洲迄今沒有系統性應對做法，希望歐盟能制定使其更強勢的政策，「這不意味要與美國切斷連結，而是要有發言權」。

不過歐洲領袖對上述ＮＳＳ少有強烈抗議，顯示他們已習慣川普耍脾氣。普羅迪認為，最好的應對就是讓川普發洩完，然後緊抓住川普與美歐同盟。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯六日就做出示範，她回應美國最新ＮＳＳ時說，美國仍是歐盟最大盟友。

美國喬治城大學國際關係教授、曾任歐巴馬政府國安會歐洲事務主任的凱強說，歐洲領袖明白，忍受川普是更明智做法，或許也是唯一長遠之計。

川普 歐盟

