內唐亞胡將會川普 稱加薩和平計畫快進入第二階段

中央社／ 耶路撒冷7日綜合外電報導

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，他將於本月稍晚會晤美國總統川普（Donald Trump），還聲稱很快就會進入川普的加薩和平計畫第二階段。

路透社報導，內唐亞胡在他和德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）召開的聯合記者會指出，此次跟川普會晤將商討可能的和平契機，並結束巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）統治加薩走廊（Gaza Strip）。

川普結束加薩走廊兩年戰爭的計畫，其第二階段相關談判仍持續進行，這項計畫包括在加薩走廊建立一個由技術官僚組成的巴勒斯坦臨時政府，有國際和平委員會監督，且獲得國際安全部隊支持。

內唐亞胡說道：「要如何確保第二階段能實現，本月底我會進行非常重要的對話。」

他也提到，川普計畫的第一階段即將完成。

從今年10月10日加薩走廊停火生效以來，當地的暴力事件已經趨緩，但沒有完全停止。

