內唐亞胡：加薩停火將進入第二階段 本月再會川普

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
以色列總理內唐亞胡7日在耶路撒冷，出席與德國總理梅爾茨的共同記者會。歐新社
以色列總理內唐亞胡7日在耶路撒冷，出席與德國總理梅爾茨的共同記者會。歐新社

以色列總理內唐亞胡7日說，他預料美國支持的加薩停火計畫很快將進入第二階段，還說本月稍晚將又一次會晤美國總統川普，討論中東的「和平機會」。

法新社7日報導，川普的加薩計畫分為多個階段，分別是以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯休兵、以軍撤出加薩並在加薩建立新的治理機構，最後重建加薩遭以軍報復作戰重創的廣大地區。根據10月10日生效的停火協議條款，巴勒斯坦武裝分子承諾釋放以色列生還人質和人質遺體共47人。目前除了一名以色列警察的遺體，均已獲釋。

內唐亞胡與訪以的德國總理梅爾茨會晤後，在聯合記者會上說，兩人已討論如何結束哈瑪斯在加薩的統治，「我們已完成第一部分。接著我們預料很快將進入第二階段，這將更困難」。內唐亞胡並說，第二階段旨在實現哈瑪斯解除武裝和加薩非軍事化。

內唐亞胡說，之後還有第三階段，即對加薩「去極端化」，「有些人認為這不可能。但德國做到，日本做到，波灣國家也做到，加薩也能做到。

加薩停火協議簽署兩個月以來仍十分脆弱，雙方都曾指責對方違約。

另據埃及媒體「金字塔報」報導，哈瑪斯談判代表兼領袖哈亞6日聲明，只要以色列結束對加薩的占領，「我們的武器將交由國家來管轄」，並強調此處「國家」意指主權獨立的巴勒斯坦國。

哈亞也說，哈瑪斯接受聯合國在加薩部署國際維穩部隊，以監督巴勒斯坦國的邊界並確保各方遵守加薩停火協議。哈瑪斯並同意成立一個技術官僚機構來管理加薩的日常運作，並重申哈瑪斯不堅持在加薩掌權。

加薩 哈瑪斯 以色列 內唐亞胡 美國

相關新聞

站在十字路口！歐洲遭川普國安戰略輕視 領袖應考量依賴美國或走向自主

紐約時報6日分析，美國川普政府上周發布新版國家安全戰略（NSS），暗示美國不應再保障歐洲安全，俄羅斯本月又宣稱已準備與歐...

二戰世代凋零…珍珠港事變84周年紀念 首度無當年倖存者出席

美國海軍當地時間7日在夏威夷珍珠港紀念珍珠港事變84周年，當年親歷事變的倖存美軍如今僅剩12人在世，都已是百歲人瑞，且因...

泰柬邊境爆「35分鐘武裝衝突」…2泰兵受傷 總理明將赴前線視察

泰國與柬埔寨邊境今再爆衝突，泰國外交部今晚表示，柬埔寨軍隊向在泰國境內修繕道路的泰國軍人開火，迫使泰軍自衛還擊，該事件造...

馬克宏：大陸若不縮減貿易順差 歐盟擬祭關稅回應

根據今天刊出的專訪內容，法國總統馬克宏日前赴中國進行國是訪問時告訴中方，若北京不削減對歐洲聯盟（EU）的龐大貿易順差，歐...

哈瑪斯：巴勒斯坦如建國 同意放下武器不掌權

哈瑪斯日前聲明，只要巴勒斯坦完成建國且以色列結束占領，願意把在加薩地區的武器移交給當地未來的統治者。埃及認為，當務之急是...

