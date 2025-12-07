泰柬邊境爆「35分鐘武裝衝突」…2泰兵受傷 總理明將赴前線視察

中央社／ 曼谷7日專電
泰國總理阿努廷。法新社
泰國總理阿努廷。法新社

泰國柬埔寨邊境今再爆衝突，泰國外交部今晚表示，柬埔寨軍隊向在泰國境內修繕道路的泰國軍人開火，迫使泰軍自衛還擊，該事件造成2名泰國士兵受傷。泰國總理阿努廷和國防部長納塔彭明天將至邊境前線視察。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰柬邊境四色菊府（Si Saket）堪塔瑞拉克區（Kantharalak）今天下午2時發生持續35分鐘的武裝衝突，造成2名泰國士兵受傷。泰軍並下令疏散邊境地區居民。

泰國外交部今晚發布聲明指出，柬埔寨軍隊向在泰國境內修繕道路的泰國軍人開火，迫使泰國軍隊根據交戰規則進行相應還擊。該事件造成2名泰國士兵受傷，其中一人腿部中彈，另一人胸部中彈。

泰國皇家陸軍駁斥柬埔寨國防部發言人有關泰軍率先開火並使用多種武器攻擊柬軍的說法，並解釋說，「是柬埔寨方面先開火，泰方掌握確鑿證據，證實了交火的時間、地點以及對泰軍的影響」。

泰方呼籲柬埔寨停止一再發表毫無根據的指控和聲明，並指這阻礙兩國和平解決當前邊境緊張局勢的努力。

泰國民族報（The Nation）報導，泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）和國防部長納塔彭（Nattapon Nakpanich）明天將赴邊境4個府視察。報導指，此行是對近期泰柬軍隊武裝衝突的回應，該衝突導致2名泰國士兵受傷。

報導指出，阿努廷和納塔彭此行目的是要評估安全情勢，加強對當地居民的生活，並直接聽取地方政府的報告，以討論相關應對措施。

