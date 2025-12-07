快訊

吃麵吃到2隻蟑螂腳！民眾崩潰「其他部位去哪？」南市衛生局要查了

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

聽新聞
0:00 / 0:00

二戰世代凋零…珍珠港事變84周年紀念 首度無當年倖存者出席

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國海軍2024年12月7日舉行珍珠港事變紀念活動，史蒂文斯（左）和喬布（右）是僅有的兩位曾親身經歷事變的倖存者。（美聯社）
美國海軍2024年12月7日舉行珍珠港事變紀念活動，史蒂文斯（左）和喬布（右）是僅有的兩位曾親身經歷事變的倖存者。（美聯社）

美國海軍當地時間7日在夏威夷珍珠港紀念珍珠港事變84周年，當年親歷事變的倖存美軍如今僅剩12人在世，都已是百歲人瑞，且因健康因素無法前往珍珠港，是珍珠港事變紀念活動首度沒有倖存美軍出席。

美聯社報導，這意味今年紀念活動參加者都沒有當年襲擊的第一手記憶。珍珠港事變造成超過2300名美軍死亡，並將美國捲入二戰。隨著倖存者逝去，後人只能透過其他途徑了解這段歷史。

事變當天，駐紮在歐胡島的美軍共87000人。1991年的50周年紀念活動，約有2000名倖存美軍出席，但近年來隨著二戰世代凋零，出席者愈來愈少，去年只剩兩人，今年掛零，是2020年活動因新冠疫情而未開放民眾參加以來首見。

現年105歲的喬普（Ira Schab），是去年兩名到場的倖存美軍之一，但他今年生病，不得不取消從俄勒岡州飛往夏威夷計畫。他的女兒金柏莉．海恩里希斯說：「紀念活動第一次沒有倖存者在場，我心痛得無法形容。」

今年紀念活動從當地時間7日上午7時55分開始，正是當年日軍偷襲的時刻。全場先默哀，隨後舉行莊嚴儀式，戰機將以「缺席隊形」飛越上空，其中一架戰機脫隊，象徵逝者。

以往的紀念儀式，會由倖存者們敬獻花圈悼念逝者，但這項工作近年已改由現役軍人執行。倖存者們在美軍艦艇經過亞利桑那號戰艦紀念館時，起立向現役海軍敬禮，海軍也向他們回禮。這座紀念館就位於當時沉沒的亞利桑那號戰艦上方。

許多倖存者儘管身處這樣的場合，仍顯得十分愉快，開心與老友敘舊合影。即便如此，那些令人心碎的回憶始終揮之不去。

2023年，錢德勒（Harry Chandler）向美聯社記者回憶，他當時正在基地上方山丘一座野戰醫院升旗，望向海面時看到日本飛機飛來投下炸彈。錢德勒和其他海軍醫療兵立刻跳上卡車去救治傷者。他親眼目睹亞利桑那號爆炸，聽到水兵困在傾覆的奧克拉荷馬號裡面，絕望的敲擊船體求救，他也曾協助照料受傷水兵。

錢德勒說，「當時發生的一切仍歷歷在目」。他去年在佛州一間高齡護理中心過世。

美軍 海軍 二戰 美國

延伸閱讀

科技讓台灣成信任品牌 85度C、歇腳亭搶灘美國市場

國會山莊報：匿名官員曝美軍攻擊毒船4次 2次目的為擊沉

若中國侵台？美最新民調：60%支持派美軍協防台灣、79%更力挺承認台獨

戰爭部長涉用Signal談攻擊行動 調查：恐危及美軍

相關新聞

站在十字路口！歐洲遭川普國安戰略輕視 領袖應考量依賴美國或走向自主

紐約時報6日分析，美國川普政府上周發布新版國家安全戰略（NSS），暗示美國不應再保障歐洲安全，俄羅斯本月又宣稱已準備與歐...

二戰世代凋零…珍珠港事變84周年紀念 首度無當年倖存者出席

美國海軍當地時間7日在夏威夷珍珠港紀念珍珠港事變84周年，當年親歷事變的倖存美軍如今僅剩12人在世，都已是百歲人瑞，且因...

馬克宏：大陸若不縮減貿易順差 歐盟擬祭關稅回應

根據今天刊出的專訪內容，法國總統馬克宏日前赴中國進行國是訪問時告訴中方，若北京不削減對歐洲聯盟（EU）的龐大貿易順差，歐...

哈瑪斯：巴勒斯坦如建國 同意放下武器不掌權

哈瑪斯日前聲明，只要巴勒斯坦完成建國且以色列結束占領，願意把在加薩地區的武器移交給當地未來的統治者。埃及認為，當務之急是...

羅生門？非洲國家貝南驚傳軍事政變行動 政府卻表示已挫敗奪權企圖

非洲西部國家貝南一群軍人今天稍早在國營電視台宣稱奪取了政權，但內政部長塞杜（Alassane Seidou）表示，武裝部...

川普國安戰略批歐 克宮指「與以往截然不同」：大致符合俄羅斯願景

針對川普政府近日公布的新版「國家安全戰略」報告，克里姆林宮發言人培斯科夫在今天播出的專訪中表示，這屆美國政府不同於以往，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。