哈瑪斯：巴勒斯坦如建國 同意放下武器不掌權

中央社／ 開羅7日專電
巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（HAMAS）談判代表領袖哈亞（Khalil Al-Hayya）6日提出聲明公開表示，「只要以色列結束占領，我們的武器將交由國家來管轄。」美聯社資料照
巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（HAMAS）談判代表領袖哈亞（Khalil Al-Hayya）6日提出聲明公開表示，「只要以色列結束占領，我們的武器將交由國家來管轄。」美聯社資料照

哈瑪斯日前聲明，只要巴勒斯坦完成建國且以色列結束占領，願意把在加薩地區的武器移交給當地未來的統治者。埃及認為，當務之急是組成一個可管理加薩地區的技術官僚機構，以利恢復和重建加薩。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（HAMAS）談判代表領袖哈亞（Khalil Al-Hayya）6日提出聲明公開表示，「只要以色列結束占領，我們的武器將交由國家來管轄。」並強調，所謂的國家指的是一個主權獨立的巴勒斯坦國。

哈亞補充說明，「我們的武器與是否存在『占領和侵略』息息相關。」

哈亞進一步表示，哈瑪斯接受聯合國在加薩地區部署國際穩定部隊，以監督巴勒斯坦國的邊界，並確保各方遵守加薩停火協議。這意思同時代表，哈瑪斯拒絕國際穩定部隊的存在僅是為了讓哈瑪斯解除武裝。

哈瑪斯也已同意成立一個技術官僚機構來管理加薩的日常運作，並重申哈瑪斯不堅持在加薩地區掌權。

報導指出，目前各方關注的焦點在於加薩停火協議的第二階段。這份協議由美國總統川普提出，以達成加薩和平為基礎，並在埃及、卡達和土耳其的斡旋下，在10月10日生效。

報導說，要求匿名的一名阿拉伯籍和一名西方外交官告訴媒體，預計將在年底前成立一個負責在第二階段管理加薩走廊的國際過渡管理機構。

兩名外交官另說，川普擔任主席的「和平委員會」將負責監督加薩的重建工作，委員會成員則會包括來自中東和西方國家的領導人。

此名阿拉伯外交官也提及，一些阿拉伯國家最近對協議第二階段進展緩慢表示擔憂。他們呼籲重新開放拉法關卡運送人道物資，並反對以任何形式讓巴勒斯坦人流離失所。

以色列國防部監督巴勒斯坦自治區民間事務的「領土內政府活動協調局」（COGAT）曾在3日發表聲明表示，「未來幾天內」將開放拉法關卡（Rafah Crossing），讓加薩居民可離開加薩走廊前往埃及。

報導指出，埃及在5日與卡達和土耳其共同表示，他們對以色列威脅開放拉法關卡，使巴勒斯坦人單向離開加薩地區進入埃及的說法感到震驚，並強調他們「堅決反對任何將巴勒斯坦人民驅逐出其土地的企圖」。

埃及外交部長阿布德拉提（Badr Abdelatty）表示，拉法關卡將僅開放供人道和醫療援助物資進入加薩走廊，不會被用作為讓巴勒斯坦人流離失所的通道。

阿布德拉提另說，任何以哈戰爭的戰後安排都必須由巴勒斯坦人自己主導。阿布德拉提最後強調，現在在加薩地區組織一個技術官僚機構，是恢復和重建加薩地區公共服務的「必要第一步」。

