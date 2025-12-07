快訊

吃麵吃到2隻蟑螂腳！民眾崩潰「其他部位去哪？」南市衛生局要查了

國道箭頭標誌「一上一下」差在哪？交通部揭正解 駕駛怨：看到根本來不及

羅生門？非洲國家貝南驚傳軍事政變行動 政府卻表示已挫敗奪權企圖

中央社／ 科托奴7日綜合外電報導
非洲西部國家貝南一群軍人今天稍早在國營電視台宣稱奪取了政權，但內政部長塞杜表示，武裝部隊已經挫敗政變企圖。圖為總統塔隆。路透
非洲西部國家貝南一群軍人今天稍早在國營電視台宣稱奪取了政權，但內政部長塞杜表示，武裝部隊已經挫敗政變企圖。圖為總統塔隆。路透

非洲西部國家貝南一群軍人今天稍早在國營電視台宣稱奪取了政權，但內政部長塞杜（Alassane Seidou）表示，武裝部隊已經挫敗政變企圖。

路透社報導，這場未遂政變是非洲地區民主規範面臨的最新威脅，近幾年來，尼日、布吉納法索、馬利、幾內亞和幾內亞比索等非洲國家紛紛發生軍事政變。

至少8名軍人在貝南國營電視台宣布，巴斯卡（Tigri Pascal）上校領導的軍事委員會已接管政權。

然而，貝南內政部長塞杜之後透過聲明指出，武裝部隊挫敗了這場未遂政變。

貝南外交部長巴卡里（Olushegun Adjadi Bakari）稍早告訴路透社，一小群軍人試圖推翻政府，但效忠總統塔隆（Patrice Talon）的部隊正努力恢復秩序。

軍人 非洲 軍事

延伸閱讀

蔣萬安轟禁小紅書…劉世芳反嗆反打擊犯罪？北市反擊了

賴總統中華民國說 劉世芳：現在的國號就叫中華民國

封鎖小紅書被指反中到變共產黨 劉世芳：台灣沒有共產黨

李在明戒嚴風波周年談話 12月3日定為國民主權日

相關新聞

站在十字路口！歐洲遭川普國安戰略輕視 領袖應考量依賴美國或走向自主

紐約時報6日分析，美國川普政府上周發布新版國家安全戰略（NSS），暗示美國不應再保障歐洲安全，俄羅斯本月又宣稱已準備與歐...

二戰世代凋零…珍珠港事變84周年紀念 首度無當年倖存者出席

美國海軍當地時間7日在夏威夷珍珠港紀念珍珠港事變84周年，當年親歷事變的倖存美軍如今僅剩12人在世，都已是百歲人瑞，且因...

哈瑪斯：巴勒斯坦如建國 同意放下武器不掌權

哈瑪斯日前聲明，只要巴勒斯坦完成建國且以色列結束占領，願意把在加薩地區的武器移交給當地未來的統治者。埃及認為，當務之急是...

羅生門？非洲國家貝南驚傳軍事政變行動 政府卻表示已挫敗奪權企圖

非洲西部國家貝南一群軍人今天稍早在國營電視台宣稱奪取了政權，但內政部長塞杜（Alassane Seidou）表示，武裝部...

川普國安戰略批歐 克宮指「與以往截然不同」：大致符合俄羅斯願景

針對川普政府近日公布的新版「國家安全戰略」報告，克里姆林宮發言人培斯科夫在今天播出的專訪中表示，這屆美國政府不同於以往，...

羅馬尼亞布加勒斯特市長選舉 有望產生歐盟首個極右派執政首都市長

羅馬尼亞首都布加勒斯特今天舉行市長選舉，可能產生歐盟首個由極右派執政的首都市長，並對羅馬尼亞脆弱的親歐聯合政府構成威脅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。