羅生門？非洲國家貝南驚傳軍事政變行動 政府卻表示已挫敗奪權企圖

非洲西部國家貝南一群軍人今天稍早在國營電視台宣稱奪取了政權，但內政部長塞杜（Alassane Seidou）表示，武裝部隊已經挫敗政變企圖。

路透社報導，這場未遂政變是非洲地區民主規範面臨的最新威脅，近幾年來，尼日、布吉納法索、馬利、幾內亞和幾內亞比索等非洲國家紛紛發生軍事政變。

至少8名軍人在貝南國營電視台宣布，巴斯卡（Tigri Pascal）上校領導的軍事委員會已接管政權。

然而，貝南內政部長塞杜之後透過聲明指出，武裝部隊挫敗了這場未遂政變。

貝南外交部長巴卡里（Olushegun Adjadi Bakari）稍早告訴路透社，一小群軍人試圖推翻政府，但效忠總統塔隆（Patrice Talon）的部隊正努力恢復秩序。