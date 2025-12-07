川普國安戰略批歐 克宮指「與以往截然不同」：大致符合俄羅斯願景
針對川普政府近日公布的新版「國家安全戰略」報告，克里姆林宮發言人培斯科夫在今天播出的專訪中表示，這屆美國政府不同於以往，美方這次調整大致符合俄羅斯願景。
法新社報導，美國政府5日公布新版「國家安全戰略」報告，文中批評歐洲盟邦「監管過度」、缺乏「自信」而且因為移民問題而面臨「文明消亡」危機。
這份報告也指出，美國將防止其他大國主導世界，但稱「這不意味著要浪費生命與財富，遏制所有世界大國與中等強權的影響力」。
培斯科夫（Dmitry Peskov）在俄羅斯國家電視台（Rossiya）今天播出的專訪中表示，這屆美國政府「與以往截然不同」。
培斯科夫還提及：「我們看到這次調整。我會說，這大致上符合我們的願景。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言