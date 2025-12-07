川普國安戰略批歐 克宮指「與以往截然不同」：大致符合俄羅斯願景

針對川普政府近日公布的新版「國家安全戰略」報告，克里姆林宮發言人培斯科夫在今天播出的專訪中表示，這屆美國政府不同於以往，美方這次調整大致符合俄羅斯願景。

法新社報導，美國政府5日公布新版「國家安全戰略」報告，文中批評歐洲盟邦「監管過度」、缺乏「自信」而且因為移民問題而面臨「文明消亡」危機。

這份報告也指出，美國將防止其他大國主導世界，但稱「這不意味著要浪費生命與財富，遏制所有世界大國與中等強權的影響力」。

培斯科夫（Dmitry Peskov）在俄羅斯國家電視台（Rossiya）今天播出的專訪中表示，這屆美國政府「與以往截然不同」。

培斯科夫還提及：「我們看到這次調整。我會說，這大致上符合我們的願景。」