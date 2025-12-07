羅馬尼亞布加勒斯特市長選舉 有望產生歐盟首個極右派執政首都市長
羅馬尼亞首都布加勒斯特今天舉行市長選舉，可能產生歐盟首個由極右派執政的首都市長，並對羅馬尼亞脆弱的親歐聯合政府構成威脅。
路透社報導，布加勒斯特（Bucharest）市長選戰民調顯示，電視主播亞歷山卓斯庫（Anca Alexandrescu）目前與主要競選對手之一巴魯塔（Daniel Baluta）並列第一。
亞歷山卓斯庫以無黨籍身分參選，獲得極右派反對黨「團結羅馬尼亞聯盟」（AUR）支持。巴魯塔則是左派「社會民主黨」（PSD）候選人。
「團結羅馬尼亞聯盟」反對軍援烏克蘭，批評歐洲聯盟（EU）領導層，並且支持美國總統川普的政策，包括他在能源及移民等議題的主張。
不過，分析師也提醒，羅馬尼亞最大城布加勒斯特並非極右派據點，所以民調可能失準。
布加勒斯特市長選舉將在格林威治時間（GMT）19時（台灣時間8日凌晨3時）結束投票，初步選舉結果預計當地時間今天稍晚出爐。
