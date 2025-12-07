羅馬尼亞布加勒斯特市長選舉 有望產生歐盟首個極右派執政首都市長

美國總統川普對歐盟和歐洲當權派的敵意已見諸官方文件，白紙黑字寫在蓋了川普官印的國家安全戰略報告上，明言美國要培植歐洲的反抗勢力和支持「愛國政黨」，指的是極右派政黨，擺明干預歐洲內政。歐洲領袖迄今沒有強烈反應，目前正值俄烏和談的關鍵時刻，歐洲還需要川普這個盟友。面對川普的羞辱，歐洲當權者準備吞下去？

