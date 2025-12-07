快訊

賴瑞隆為兒霸凌案二度召開記者會 女童母親點頭原諒：感受到他的善意

傳鄭習會農曆年前後登場 國民黨駁斥：拒絕造謠煽動 捍衛兩岸和平

羅馬尼亞布加勒斯特市長選舉 有望產生歐盟首個極右派執政首都市長

中央社／ 布加勒斯特7日綜合外電報導
12月5日，在羅馬尼亞首都布加勒斯特市中心，人們走過一塊展示羅馬尼亞首都市長候選人競選海報的廣告牌。歐新社
12月5日，在羅馬尼亞首都布加勒斯特市中心，人們走過一塊展示羅馬尼亞首都市長候選人競選海報的廣告牌。歐新社

羅馬尼亞首都布加勒斯特今天舉行市長選舉，可能產生歐盟首個由極右派執政的首都市長，並對羅馬尼亞脆弱的親歐聯合政府構成威脅。

路透社報導，布加勒斯特（Bucharest）市長選戰民調顯示，電視主播亞歷山卓斯庫（Anca Alexandrescu）目前與主要競選對手之一巴魯塔（Daniel Baluta）並列第一。

亞歷山卓斯庫以無黨籍身分參選，獲得極右派反對黨「團結羅馬尼亞聯盟」（AUR）支持。巴魯塔則是左派「社會民主黨」（PSD）候選人。

「團結羅馬尼亞聯盟」反對軍援烏克蘭，批評歐洲聯盟（EU）領導層，並且支持美國總統川普的政策，包括他在能源及移民等議題的主張。

不過，分析師也提醒，羅馬尼亞最大城布加勒斯特並非極右派據點，所以民調可能失準。

布加勒斯特市長選舉將在格林威治時間（GMT）19時（台灣時間8日凌晨3時）結束投票，初步選舉結果預計當地時間今天稍晚出爐。

羅馬尼亞 布加勒斯特 民調

延伸閱讀

唐鳳瑞典獲獎：社會多元意見推動台灣向上提升力量

影／德國機場2男錯過登機 竟打碎緊急出口、硬闖管制區「揮手攔機」

法國將具體援烏 贈烏克蘭百架戰機

王世堅點名戰蔣萬安 卓榮泰笑稱4年「選」一次：首都市長要配合中央

相關新聞

站在十字路口！歐洲遭川普國安戰略輕視 領袖應考量依賴美國或走向自主

紐約時報6日分析，美國川普政府上周發布新版國家安全戰略（NSS），暗示美國不應再保障歐洲安全，俄羅斯本月又宣稱已準備與歐...

羅馬尼亞布加勒斯特市長選舉 有望產生歐盟首個極右派執政首都市長

羅馬尼亞首都布加勒斯特今天舉行市長選舉，可能產生歐盟首個由極右派執政的首都市長，並對羅馬尼亞脆弱的親歐聯合政府構成威脅

貝南軍事團體宣布罷黜總統塔隆 當局稱重新掌控情勢

非洲西部國家貝南一群軍人今天聲稱，他們罷黜了總統塔隆（Patrice Talon）；貝南總統府則告訴法新社，塔隆安然無恙，...

川普挑明要培植極右反抗勢力 歐洲當權派打算吞下去？

美國總統川普對歐盟和歐洲當權派的敵意已見諸官方文件，白紙黑字寫在蓋了川普官印的國家安全戰略報告上，明言美國要培植歐洲的反抗勢力和支持「愛國政黨」，指的是極右派政黨，擺明干預歐洲內政。歐洲領袖迄今沒有強烈反應，目前正值俄烏和談的關鍵時刻，歐洲還需要川普這個盟友。面對川普的羞辱，歐洲當權者準備吞下去？

斯里蘭卡氣旋釀災增至618死 再發布土石流警報

斯里蘭卡遭到氣旋迪特瓦（Ditwah）引發的豪雨及洪水重創，死亡人數已上升至618人，當局今天再度發布土石流警報

台海戰爭3階段曝光！美媒：桃園1原因成解放軍理想登陸點

日相高市早苗11月初拋出「台灣有事」答詢引爆中國不滿，同時掀起國際社會加深對台海衝突的關注。華爾街日報6日深入報導解放軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。