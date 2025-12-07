巴勒斯坦少年駕車衝撞檢查哨遭以軍擊斃 55歲旁觀者中彈殞命

快訊

中央社／ 雷馬拉/耶路撒冷7日綜合外電報導

以色列安全官員表示，以色列士兵昨天在約旦河西岸（West Bank）開槍，擊斃了一名駕車衝向檢查哨的巴勒斯坦少年，以及一名旁觀的巴勒斯坦人。

路透社報導，以色列軍方表示，事件發生在約旦河西岸城市希布倫（Hebron）一座檢查哨，除了「駕車加速衝向檢查哨的駕駛」之外，還有一名「未參與事件的人」被擊中。

軍方在稍早的聲明中說有兩名「恐怖分子」被擊斃，但後來澄清，實際上只有一人參與了駕車衝撞行動。

一名要求匿名的以色列安全官員表示，駕車者為17歲少年，而旁觀者為55歲成年人。

巴勒斯坦新聞機構瓦法社（Wafa）報導，55歲的阿布達武德（Ziad Naim Abu Dawood）是一名街道清潔工，他在工作時被擊斃。報導提到另一名巴勒斯坦人也被擊斃，但未說明以軍開火的具體原因。

巴勒斯坦衛生部確認第二名死者是17歲的拉賈比（Ahmed Khalil Al-Rajabi）。

以色列軍方並未通報有任何士兵傷亡。

目前尚不清楚這名17歲少年行動的動機，亦沒有任何激進組織宣稱犯案。

今年以來，以色列占領下的約旦河西岸暴力事件激增。以色列屯墾者對巴勒斯坦人的攻擊急劇增加，而以軍則加強了出入管制，並在多個城市進行大規模搜捕。

根據巴勒斯坦衛生部統計，今年1月以來，已有51名18歲以下巴勒斯坦未成年人在約旦河西岸被以色列部隊擊斃。

巴勒斯坦人也對以色列士兵和公民發動攻擊，其中部分為致命攻擊。

