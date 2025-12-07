貝南軍事團體宣布罷黜總統塔隆 當局稱重新掌控情勢
非洲西部國家貝南一群軍人今天聲稱，他們罷黜了總統塔隆（Patrice Talon）；貝南總統府則告訴法新社，塔隆安然無恙，軍隊重新掌控局勢。
法新社報導，這群自稱「重建軍事委員會」（Military Committee for Refoundation）的軍人透過貝南國營電視台表示，他們已召開會議並決定「罷黜塔隆先生的共和國總統職務」。
貝南總統府指出：「這僅是一小群人，他們只控制了電視台。政府軍正在重新掌控局勢。」
塔隆已經執政10年，預計明年4月卸任。法國大使館於社群媒體X平台發文，敦促法國公民待在屋內以確保安全。
