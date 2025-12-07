蘇丹幼兒園與醫院遭無人機攻擊 釀平民數十死

快訊

中央社／ 蘇丹港7日綜合外電報導

蘇丹地方官員今天告訴法新社，當地準軍事組織近日發射無人機，攻擊政府軍掌控的南柯多方省卡隆基鎮，擊中一處幼兒園與一家醫院，造成數十名平民喪生，罹難者包含孩童。

法新社報導，卡隆基鎮行政單位負責人塞德（Essam al-Din al-Sayed）透過「星鏈」（Starlink）衛星網路連線告訴法新社，這起攻擊發生在4日，共進行3波打擊，首先攻擊幼兒園，然後是醫院，最後是在民眾試圖救援孩子時。

塞德將這些攻擊歸咎於蘇丹準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces, RSF）及其盟友「蘇丹人民解放運動—北支部」（SPLM-N）所為。

「蘇丹人民解放運動—北支部」掌控了南柯多方省（South Kordofan）許多地區，以及青尼羅省（Blue Nile State）部分區域。

自2023年4月以來，蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」持續交戰，迄今造成數萬人喪生，近1200萬人流離失所。

