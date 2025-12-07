快訊

斯里蘭卡氣旋釀災增至618死 再發布土石流警報

中央社／ 可倫坡7日綜合外電報導
斯里蘭卡遭到氣旋迪特瓦（Ditwah）引發的豪雨及洪水重創，死亡人數已上升至618人，當局今天再度發布土石流警報。

法新社報導，氣旋迪特瓦上周引發洪災和土石流，堪稱是當地本世紀最嚴重天災，已影響超過200萬人，相當於全國人口近10%。

斯里蘭卡國家災害管理中心（The Disaster Management Centre，DMC）表示，季風暴雨持續帶來降雨，使山坡更不穩定，受影響地區包括中部山區及西北部地區。

當局今天動用直升機與飛機向中部因土石流被隔絕的社區運送物資。

斯里蘭卡空軍表示，今天已接收來自緬甸一架載滿救援物資的飛機，這是最新一批國際援助。

政府證實有618人死亡，其中464人來自盛產茶葉的中部地區，同時仍有209人下落不明。

災害管理中心表示，隨著洪水在島上逐漸退去，今天國營難民營人數已從最高峰的22萬5000人降至10萬人，超過7萬5000棟房屋受損，其中近5000棟已完全被毀。

政府5日公布重大賠償計畫，用於重建家園和振興被這場天災摧毀的企業。這場災害發生之際，斯里蘭卡正從2022年的經濟崩潰中復甦。

一名高級官員稍早表示，災後復建費用可能高達70億美元。國際貨幣基金（IMF）5日表示，正在考慮斯里蘭卡提出的額外2億美元重建援助請求。

斯里蘭卡 災害 土石流

延伸閱讀

相關新聞

