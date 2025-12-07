快訊

發熱衣穿錯恐「濕冷」 達人揭UNIQLO官方密技：多一件更暖

持刀砍女警不是第一次！ 他曾因車輛被拖吊持刀追警 南檢今天聲押

室內植栽也要定期「洗澡」 避免灰塵積累該多久清潔一次葉片？

女性路跑未戴頭巾 伊朗逮捕2名賽事主辦人

中央社／ 德黑蘭6日綜合外電報導

伊朗司法部門今天表示，當局已逮捕基希島（Kish）馬拉松賽事的2名主辦人，先前有照片顯示參賽女性未戴頭巾。

法新社報導，隨著西方社會影響力日增，伊朗司法部門因未能有效執行女性強制佩戴頭巾的法律，面臨來自國內極端保守勢力日益增加的批評。

2022年全國性抗議活動後，伊朗女性近年無視頭巾法的情形與日俱增。最高領袖辦公室上週遭到強烈抨擊，原因是發布1張6月在與以色列戰爭中喪生、未戴頭巾女性的照片。

昨天馬拉松比賽現場照片顯示，許多參賽者並未遵守伊朗嚴格的女性服裝規定，此規定係於上世紀80年代初成為法律。

「馬拉松比賽結束後翌日，也就是周六，伊朗司法部門網站「米桑線上」（Mizan Online）報導，2名比賽主辦人已遭逮捕。」

「其中1名被捕者是基希自由區官員，另1名則是受雇於組織這次賽會的私人公司。」

當地媒體報導，約有5000人參加這項馬拉松比賽。

司法部門表示，已對主辦單位提起刑事訴訟。

「米桑線上」報導，當地檢察官表示：「儘管先前已多次警告必須遵守國家現行法規，以及宗教習俗與專業準則…但這次活動的舉辦方式仍有傷風俗。」

「鑑於這次活動的違規事宜，依據相關法規，我們已對組織賽事的官員與代理人提起刑事訴訟。」

包括伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）和法斯通訊社（Fars）在內的保守派媒體，先前已譴責這項馬拉松有傷風俗，不尊重1979年伊斯蘭革命（Islamic Revolution）推翻美國支持政權後，伊朗所實施的伊斯蘭教法。

伊朗女性在公共場合必須戴頭巾，並穿著保守寬鬆的服裝。但自2022年庫德族22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反服裝規定被捕死於獄中後，社會不但出現抗議聲浪，遵守頭巾法的情形也更加零星。

本週稍早，多數國會議員指責司法部門未能維護頭巾法。伊朗司法總監艾杰（Gholamhossein Mohseni Ejei）隨後更呼籲要嚴格執法。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）領導的政府拒絕批准一項議會法案，內容旨在嚴厲處罰不遵守服裝規定的女性。

伊朗 馬拉松 司法

延伸閱讀

故宮南院馬拉松6千跑友開跑 3年完賽集滿「酸菜白肉鍋」三寶

清晨燈海陪跑！新北耶誕馬拉松接力賽 600隊熱血開跑

國際原子能總署通過決議 促伊朗全面配合核查

卡巴迪／女子世界盃 中華擊敗勁敵伊朗預賽3連勝

相關新聞

印度夜店無照營業瓦斯氣爆釀23死 當局誓言徹查

印度果阿邦（Goa）一家知名夜店午夜發生瓦斯氣爆引發火災，造成至少23人死亡，死者多為夜店廚房工作人員，以及3到4名遊客...

公民團體闖倫敦塔 朝王室珠寶展示櫃丟甜點4人被捕

警方表示，今天有4人在倫敦塔（Tower of London）朝展示英國王室珠寶的展示櫃投擲蘋果奶酥與卡士達醬後被捕，這...

美國加勒比海集結軍力 委內瑞拉5600名新兵宣誓

美國正對產油國委內瑞拉擴大軍事壓力之際，委國軍方今天為5600名新兵舉行宣誓儀式

G20主席國美國封殺南非 邀波蘭出席2026峰會

波蘭新聞通訊社（PAP）報導，波蘭收到20國集團（G20）新輪值主席國美國邀請，將出席明年在邁阿密（Miami）的G20...

她消失在聖十字山20年 從山難、陰謀論到託夢解開謎團

2005年，Michelle Vanek在科州聖十字山挑戰時離奇失蹤，大規模山難救援無功而返，使這起登山意外演變成震驚全美的懸案。多年來，關於她的下落，從同伴謀殺到綁架，各種都市傳說與陰謀論在YouTube和Reddit上甚囂塵上，無數人為此困惑。近20年後，一道神祕的「託夢」引導一支特別的搜救隊伍重返現場。遺骸鑑定能否解開這團謎霧，是單純的墜落死亡，還是另有隱情，為這樁迷團畫下句點？

加薩戰爭動搖德以關係 梅爾茨首訪以色列化解分歧

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天抵達以色列，這是他上任後首次訪問以國。德以兩國傳統緊密關係曾因加薩戰爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。