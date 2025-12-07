印度夜店無照營業瓦斯氣爆釀23死 當局誓言徹查

印度果阿邦（Goa）一家知名夜店午夜發生瓦斯氣爆引發火災，造成至少23人死亡，死者多為夜店廚房工作人員，以及3到4名遊客，遺體已全數尋回，邦政府將展開調查。

法新社報導，果阿邦行政首長薩望特（Pramod Sawant）在現場告訴記者，有「3到4名」遊客喪命，但未透露國籍。其中3人死於燒傷，而其他人則死於窒息。

他表示：「這是一起本不該發生的悲劇。業者未取得合法營業許可，正是這種疏失導致火災。」

印度新聞信託社（Press Trust of India）發布的影片顯示，在警察、醫護人員和圍觀者聚集的街道上，救援人員正用擔架將受傷或已故的人們從白樺樹（Birch）夜店狹窄的石階上抬下來。

果阿位於阿拉伯海沿岸，曾是葡萄牙殖民地，以夜生活、沙灘和悠閒的海岸氛圍，每年吸引數百萬名遊客到訪。

但由於建築施工不合規範、過度擁擠以及安全法規未被嚴格遵守，火災事件在印度屢見不鮮。

當地媒體援引警方官員說法，認為這場火災疑似由「瓦斯鋼瓶爆炸」引起，但表示仍需進一步調查。

印度新聞信託社引述當地國會議員羅柏（Michael Lobo）表示，消防員和警方整夜投入救援行動。

羅柏還說，官員將對類似場所進行消防安全稽核，以防止此類事件再次發生。

今年5月，印度海德拉巴市（Hyderabad）一棟3層樓建築發生火災，造成至少17人喪生。此前一個月，加爾各答一家飯店也發生猛烈火災，至少15人死亡，當時有人爬出窗戶、逃到屋頂以求生。