快訊

今大雪！命理師曝「4生肖」年底一飛衝天 第一名事業、桃花、財運全都旺

年改衝擊…國小校長55歲退休擁733張ETF 今年配息達110多萬

獨立樂團震撼彈！吳仕群遭爆涉性侵「離岸流」急發聲除名

美國加勒比海集結軍力 委內瑞拉5600名新兵宣誓

中央社／ 卡拉卡斯6日綜合外電報導
美國正對產油國委內瑞拉擴大軍事壓力之際，委國軍方6日為5600名新兵舉行宣誓儀式。 圖為委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。 路透社
美國正對產油國委內瑞拉擴大軍事壓力之際，委國軍方6日為5600名新兵舉行宣誓儀式。 圖為委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。 路透社

美國正對產油國委內瑞拉擴大軍事壓力之際，委國軍方今天為5600名新兵舉行宣誓儀式。

美國以打擊毒品走私為由，在加勒比海部署艦隊和全球最大的航空母艦；委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則加強徵兵以對。

根據官方數據顯示，委內瑞拉目前有20萬名兵力，以及20萬名警力。

委內瑞拉軍隊上校維爾契斯（Gabriel Alejandro Rendon Vilchez）今天在卡拉卡斯（Caracas）最大軍事基地提烏納要塞（Fuerte Tiuna）舉行的儀式上表示：「我們絕不容許帝國勢力以任何理由入侵。」

法新社報導，自8月以來，美國以打擊毒品走私為由，在加勒比海部署艦隊，並對至少22艘疑似運毒船發動致命攻擊，造成至少83人死亡。

華府指控馬杜洛領導集團「太陽幫」（Cartel of the Suns），並在11月24日將太陽幫列為恐怖組織。

馬杜洛表示，美方這些行動其實是為了推翻他的左翼政府，最終奪取委國豐富的石油資源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

馬杜洛 委內瑞拉 美國

延伸閱讀

美國委內瑞拉局勢緊張 巴西維持平衡外交立場

馬杜洛證實與川普通話　強調會談氣氛和諧

戰雲密布 教宗籲美勿以武力推翻委內瑞拉總統馬杜洛

美國兵臨城下 委內瑞拉若換政權…外界憂會分裂動盪

相關新聞

公民團體闖倫敦塔 朝王室珠寶展示櫃丟甜點4人被捕

警方表示，今天有4人在倫敦塔（Tower of London）朝展示英國王室珠寶的展示櫃投擲蘋果奶酥與卡士達醬後被捕，這...

美國加勒比海集結軍力 委內瑞拉5600名新兵宣誓

美國正對產油國委內瑞拉擴大軍事壓力之際，委國軍方今天為5600名新兵舉行宣誓儀式

G20主席國美國封殺南非 邀波蘭出席2026峰會

波蘭新聞通訊社（PAP）報導，波蘭收到20國集團（G20）新輪值主席國美國邀請，將出席明年在邁阿密（Miami）的G20...

她消失在聖十字山20年 從山難、陰謀論到託夢解開謎團

2005年，Michelle Vanek在科州聖十字山挑戰時離奇失蹤，大規模山難救援無功而返，使這起登山意外演變成震驚全美的懸案。多年來，關於她的下落，從同伴謀殺到綁架，各種都市傳說與陰謀論在YouTube和Reddit上甚囂塵上，無數人為此困惑。近20年後，一道神祕的「託夢」引導一支特別的搜救隊伍重返現場。遺骸鑑定能否解開這團謎霧，是單純的墜落死亡，還是另有隱情，為這樁迷團畫下句點？

加薩戰爭動搖德以關係 梅爾茨首訪以色列化解分歧

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天抵達以色列，這是他上任後首次訪問以國。德以兩國傳統緊密關係曾因加薩戰爭...

印度果阿人氣夜店凌晨大火 釀至少23死

印度果阿邦（Goa）行政首長薩望特（Pramod Sawant）和其他官員今天凌晨表示，印度度假勝地果阿一家知名夜店發生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。