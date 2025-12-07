美國加勒比海集結軍力 委內瑞拉5600名新兵宣誓
美國正對產油國委內瑞拉擴大軍事壓力之際，委國軍方今天為5600名新兵舉行宣誓儀式。
美國以打擊毒品走私為由，在加勒比海部署艦隊和全球最大的航空母艦；委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則加強徵兵以對。
根據官方數據顯示，委內瑞拉目前有20萬名兵力，以及20萬名警力。
委內瑞拉軍隊上校維爾契斯（Gabriel Alejandro Rendon Vilchez）今天在卡拉卡斯（Caracas）最大軍事基地提烏納要塞（Fuerte Tiuna）舉行的儀式上表示：「我們絕不容許帝國勢力以任何理由入侵。」
法新社報導，自8月以來，美國以打擊毒品走私為由，在加勒比海部署艦隊，並對至少22艘疑似運毒船發動致命攻擊，造成至少83人死亡。
華府指控馬杜洛領導集團「太陽幫」（Cartel of the Suns），並在11月24日將太陽幫列為恐怖組織。
馬杜洛表示，美方這些行動其實是為了推翻他的左翼政府，最終奪取委國豐富的石油資源。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言