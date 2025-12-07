快訊

華航機隊／A300-600R勞苦功高 為何卻承擔罵名黯然退役

兩岸觀策／兩岸轉向隔橋分治？金廈大橋帶來往來新思維

遭無人機重創！IAEA：車諾比核災「新石棺」防護罩已擋不住輻射外洩

日中「台灣有事」僵局將滿月！日媒爆料：陸疑祭出稀土牌

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗11月25日與美國總統川普通話後舉行記者會。路透
日本首相高市早苗11月25日與美國總統川普通話後舉行記者會。路透

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國大陸強烈反彈而頻頻出招。讀賣新聞6日報導，這番言論即將在7日屆滿一個月之際，日本政府相關人士透露，日本企業向中國申請稀土出口許可出現較平常更延遲的情況，尚無法確定是否為北京施壓手段之一，日方正密切關注中方動向。

讀賣引述一名日本政府人士透露，目前包括稀土在內的「重要礦物出口許可手續出現延遲」，而「目前仍無法判斷是否出於中國方面的威嚇而延宕」。

另一名政府人士分析表示：「中國似乎正利用稀土對日本施壓。」

稀土大量應用於電動車、風力發電、工業用機器人馬達等領域，目前中國掌握全球約7成的稀土產量，甚至壟斷部分種類稀土。

讀賣指出，中國若近一步阻擋相關出口，日本製造業將受到重大衝擊。自高市拋出涉台言論後，北京陸續祭出經濟威脅，包括呼籲中國民眾暫赴日本旅遊與暫停日本水產進口，外界也密切關注北京是否會進一步採取更多限制措施。

這篇報導提到，中國商務部發言人4日在記者會再度批評高市言論，並表示：「若日本方面獨斷行事，中方將採取必要措施，所有責任將由日本方面承擔。」言語暗示報復措施。同時強調，中方對稀土是「依法進行出口管理」。

日本旅遊 稀土 北京

延伸閱讀

卓榮泰歡迎日本偶像來台 黃偉哲：台南耶誕跨年連4年邀日星

高市「台灣有事」發言未引發中國民眾抵制日貨 港媒曝原因「沒必要」

小泉進次郎：日本距台110公里飛彈計畫3年前就訂 北京為何現在跳腳？

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本官房長官回應了

相關新聞

日中「台灣有事」僵局將滿月！日媒爆料：陸疑祭出稀土牌

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國大陸強烈反彈而頻頻出招。讀賣新聞6日報導，這番言論即將...

她消失在聖十字山20年 從山難、陰謀論到託夢解開謎團

2005年，Michelle Vanek在科州聖十字山挑戰時離奇失蹤，大規模山難救援無功而返，使這起登山意外演變成震驚全美的懸案。多年來，關於她的下落，從同伴謀殺到綁架，各種都市傳說與陰謀論在YouTube和Reddit上甚囂塵上，無數人為此困惑。近20年後，一道神祕的「託夢」引導一支特別的搜救隊伍重返現場。遺骸鑑定能否解開這團謎霧，是單純的墜落死亡，還是另有隱情，為這樁迷團畫下句點？

加薩戰爭動搖德以關係 梅爾茨首訪以色列化解分歧

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天抵達以色列，這是他上任後首次訪問以國。德以兩國傳統緊密關係曾因加薩戰爭...

印度果阿人氣夜店凌晨大火 釀至少23死

印度果阿邦（Goa）行政首長薩望特（Pramod Sawant）和其他官員今天凌晨表示，印度度假勝地果阿一家知名夜店發生...

小黨也能出頭！中選區制呼聲高 日本擬改單一選區選制

讀賣新聞等日媒六日報導，日本朝野政黨正研擬選舉制度改革，其現行的眾議員選制為「單一選區兩票並立制」，但改回「中選區制」呼...

英非暴力公民抵抗組織闖倫敦塔 朝王冠展示櫃丟食物高喊民主崩潰

英國BBC報導，英國警方在當地時間6日上午10時後不久接獲通報，稱有人在倫敦塔對陳列英國帝國王冠的展示櫃砸卡士達醬和烤蘋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。