加薩戰爭動搖德以關係 梅爾茨首訪以色列化解分歧

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天抵達以色列，這是他上任後首次訪問以國。德以兩國傳統緊密關係曾因加薩戰爭而動搖，梅爾茨此行強調德國對以色列的支持。

法新社報導，梅爾茨於當地時間晚上近8時抵達特拉維夫（Tel Aviv）班古里昂機場（Ben Gurionairport），由以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）接機，薩爾稱梅爾茨是「以色列的朋友」，並表示德國是「重要夥伴」。

梅爾茨稍晚在耶路撒冷會晤以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）。

梅爾茨預計明天參訪耶路撒冷的「猶太大屠殺紀念館」（Yad Vashem），隨後與以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）會面。

●德以關係動搖

由於二次大戰期間納粹德國曾大規模屠殺猶太人，因此德國領導人向來將堅定支持以色列，將此視為國家外交政策的基石。

不過，隨著巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於2023年10月7日對以色列發動攻擊而引發加薩戰爭，德國對以色列關係也受到衝擊。

今年5月上任的梅爾茨，曾多次批評以色列在加薩的強力軍事行動。根據哈瑪斯控制的加薩地區衛生部數據，這場戰爭已造成超過6萬9千名巴勒斯坦人喪生，聯合國認為相關數字具可信度。

梅爾茨今天表示：「以軍在加薩的行動，為我們帶來某些難題，我們也作出應對。」但又補充說，以色列有自我防衛的權利。

梅爾茨公開批評以色列，對德國領導人而言並不尋常，但相較國際標準，其態度仍屬克制。

今年8月，梅爾茨決定限制用於加薩的德製武器出口。

隨後在美國斡旋停火協議，以哈之間全面衝突暫歇後，德國已解除相關出口限制。