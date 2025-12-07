快訊

華航機隊／A300-600R勞苦功高 為何卻承擔罵名黯然退役

兩岸觀策／兩岸轉向隔橋分治？金廈大橋帶來往來新思維

遭無人機重創！IAEA：車諾比核災「新石棺」防護罩已擋不住輻射外洩

印度果阿人氣夜店凌晨大火 釀至少23死

中央社／ 新德里7日綜合外電報導
印度度假勝地果阿一家知名夜店7日發生火災，造成至少23人死亡。圖／擷自「Herald Goa」X帳號X/@oheraldogoa
印度度假勝地果阿一家知名夜店7日發生火災，造成至少23人死亡。圖／擷自「Herald Goa」X帳號X/@oheraldogoa

印度果阿邦（Goa）行政首長薩望特（Pramod Sawant）和其他官員今天凌晨表示，印度度假勝地果阿一家知名夜店發生火災，造成至少23人死亡

根據印度新聞信託社（Press Trust of India）引述的官員說法，大約在午夜時分，北果阿區阿爾波拉（Arpora）的一家夜店發生火災，罹難者中有多名觀光客。

薩望特在社群平台X上寫道：「對我們所有果阿人來說，今天是非常痛苦的一天。阿爾波拉發生的一起重大火災奪走了23條人命。」

他說：「我已到事故現場視察，並下令對此事件展開調查。凡被查出須負責者，將依法受到最嚴厲的處分，任何疏失都會被嚴正追究。」

薩望特在現場告訴記者，有「3到4名」觀光客死亡。他說，其中3人死於燒傷，而其他人則是死於窒息。

果阿位於阿拉伯海沿岸，曾是葡萄牙殖民地，以夜生活、沙灘和悠閒的海岸氛圍，每年吸引數百萬名遊客到訪。

印度 火災 死亡

相關新聞

日中「台灣有事」僵局將滿月！日媒爆料：陸疑祭出稀土牌

日本首相高市早苗11月7日在國會答詢拋出「台灣有事」言論，引發中國大陸強烈反彈而頻頻出招。讀賣新聞6日報導，這番言論即將...

她消失在聖十字山20年 從山難、陰謀論到託夢解開謎團

2005年，Michelle Vanek在科州聖十字山挑戰時離奇失蹤，大規模山難救援無功而返，使這起登山意外演變成震驚全美的懸案。多年來，關於她的下落，從同伴謀殺到綁架，各種都市傳說與陰謀論在YouTube和Reddit上甚囂塵上，無數人為此困惑。近20年後，一道神祕的「託夢」引導一支特別的搜救隊伍重返現場。遺骸鑑定能否解開這團謎霧，是單純的墜落死亡，還是另有隱情，為這樁迷團畫下句點？

加薩戰爭動搖德以關係 梅爾茨首訪以色列化解分歧

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天抵達以色列，這是他上任後首次訪問以國。德以兩國傳統緊密關係曾因加薩戰爭...

印度果阿人氣夜店凌晨大火 釀至少23死

印度果阿邦（Goa）行政首長薩望特（Pramod Sawant）和其他官員今天凌晨表示，印度度假勝地果阿一家知名夜店發生...

小黨也能出頭！中選區制呼聲高 日本擬改單一選區選制

讀賣新聞等日媒六日報導，日本朝野政黨正研擬選舉制度改革，其現行的眾議員選制為「單一選區兩票並立制」，但改回「中選區制」呼...

英非暴力公民抵抗組織闖倫敦塔 朝王冠展示櫃丟食物高喊民主崩潰

英國BBC報導，英國警方在當地時間6日上午10時後不久接獲通報，稱有人在倫敦塔對陳列英國帝國王冠的展示櫃砸卡士達醬和烤蘋...

