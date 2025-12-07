中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

中央社／ 東京7日專電

日本防衛省今天表示，從在日本近海航行的中國航空母艦「遼寧號」上起飛的戰鬥機，昨天下午兩度對日本自衛隊戰機進行雷達照射。防衛大臣小泉進次郎今天凌晨召開記者會指出，「這是極其遺憾的行為，已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生」。

根據日本東京放送電視台（TBS）及日本經濟新聞報導，小泉說明，昨天下午4時32分至35分之間，從遼寧號起飛的殲-15戰機（J-15）於沖繩本島東南方的公海上空，對航空自衛隊的F-15戰鬥機進行了間歇性的雷達照射。自衛隊軍機當時正在執行針對侵犯領空的應對任務。

其後，下午6時37分至7時8分之間，另一架F-15戰機也遭到中國軍機的間歇性雷達照射。據知，自衛隊戰機及飛行員均未受到損害。

小泉表示，「這是超出航空器安全飛行所需範圍的危險行為，對於此類事件的發生感到極為遺憾。我們已向中方強烈抗議，並嚴正要求防止再次發生」。

中國軍方使用雷達照射自衛隊的事件，曾於2013年1月發生。當時中國海軍艦艇在東海公海上，以射擊時使用的射控雷達，照射了海上自衛隊的護衛艦。

雷達照射指的是戰機的雷達被啟動並鎖定目標，意味著已經完成發射前的準備，極具挑釁意味。

日本經濟 自衛隊 戰機

延伸閱讀

卓榮泰歡迎日本偶像來台 黃偉哲：台南耶誕跨年連4年邀日星

共軍昨再次「聯合戰備警巡」 29機6艦擾台、空飄汽球也攪局

盼成為下一個熊本 日本大分縣廳明年將來台招商

小泉進次郎：日本距台110公里飛彈計畫3年前就訂 北京為何現在跳腳？

相關新聞

小黨也能出頭！中選區制呼聲高 日本擬改單一選區選制

讀賣新聞等日媒六日報導，日本朝野政黨正研擬選舉制度改革，其現行的眾議員選制為「單一選區兩票並立制」，但改回「中選區制」呼...

英非暴力公民抵抗組織闖倫敦塔 朝王冠展示櫃丟食物高喊民主崩潰

英國BBC報導，英國警方在當地時間6日上午10時後不久接獲通報，稱有人在倫敦塔對陳列英國帝國王冠的展示櫃砸卡士達醬和烤蘋...

法媒：國際刑警組織「紅色通緝令」爭議多 律師斥黑箱

法國費加洛報報導，國際刑警組織（INTERPOL）的一大爭議在於紅色通緝令遭濫用；有律師批評，這個組織像「黑箱」，寄出電...

友誼依舊？德國總理訪問以色列 周末耶路撒冷之行充滿挑戰

就任七個月以來，德以之間特殊的關係一直是德國總理梅爾茨（又譯為「默茨」）需要面對的議題。柏林和耶路撒冷因為以色列在加薩地帶的行動…

卡達總理：加薩停火仍不完整 談判正處「關鍵」時刻

卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）今天表示，鞏固加薩走...

日媒：高市擬2026年1月與梅洛尼會談 關注中俄動向

共同社引述日本政府相關人士的說法指出，首相高市早苗正協調大致於明年1月16日在東京跟義大利總理梅洛尼舉行會談，她們將關注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。