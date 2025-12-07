諾貝爾協會：馬查多確認將親臨奧斯陸領取和平獎

中央社／ 奧斯陸6日綜合外電報導

挪威諾貝爾協會（Nobel Institute）主席哈普威金今天告訴法新社，今年諾貝爾和平獎得主委內瑞拉反對派領袖馬查多已確認將親臨挪威首都奧斯陸領獎。她目前藏身委國境內。

馬查多（Maria Corina Machado）自去年8月以來一直躲藏，今年10月10日她榮獲諾貝爾和平獎，正式頒獎典禮定於本月10日在奧斯陸舉行。

不過，委內瑞拉檢察總長沙柏（Tarek William Saab）11月告訴法新社，馬查多若出境前往挪威領獎，將被視為「逃犯」。

哈普威金（Kristian Berg Harpviken）今天則說：「我昨晚和馬查多聯絡，她確認將現身奧斯陸出席頒獎典禮。...鑒於安全情勢，我們無法提供更多關於日期或她將如何抵達的消息。」

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）去年7月大選贏得連任，但馬查多指控他選舉舞弊，選後也爆發多場抗議活動，共有約2400人被捕，此後委國境內反對運動失去聲量。

