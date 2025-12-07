聽新聞
0:00 / 0:00

小黨也能出頭！中選區制呼聲高 日本擬改單一選區選制

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
日本朝野政黨正研擬選舉制度改革，眾議員選制改回「中選區制」呼聲正愈來愈高。圖為11月26日，日本首相高市早苗（中左）在東京國會大廈聽取立憲民主黨總裁野田佳彥（中右）的提問。歐新社資料照
日本朝野政黨正研擬選舉制度改革，眾議員選制改回「中選區制」呼聲正愈來愈高。圖為11月26日，日本首相高市早苗（中左）在東京國會大廈聽取立憲民主黨總裁野田佳彥（中右）的提問。歐新社資料照

讀賣新聞等日媒六日報導，日本朝野政黨正研擬選舉制度改革，其現行的眾議員選制為「單一選區兩票並立制」，但改回「中選區制」呼聲正愈來愈高。

日本「超黨派議員聯盟」五日在東京的國會開會討論，包含聯合執政的自民黨日本維新會，諸多與會人士提出以「中選區連記制」為主的改革方案。該制度的選區應選名額至少兩人，選民可投給至少兩位候選人，最後由得票高者當選。

為了讓日本成為兩黨制國家，並解決其長期的「政治與金錢」金權政治問題，因此一九九四年一月國會通過公職選舉法修正案等四項政治改革法案。眾議員選制也自一九九六年十月起，從原本的「中選區單記非讓渡投票制」改為目前的單一選區兩票並立制。

然而在現行選制下，由於每個選區的應選名額僅一人，因此引發各界質疑，一旦選民所投的候選人沒當選，那這些選票就形同「廢票、無效票」。中選區制的優點則是每個選區應選名額可達五人，這讓中、小型政黨候選人當選的機率較高。

五日與會的最大在野黨立憲民主黨眾議員津村啟介就說，該選制能讓較多政黨的候選人當選，在籌組聯合政府的架構及組合上，就能有更多選項。但同黨的代表（黨魁）、前首相野田佳彥就表示，在中選區競選很花錢，修改選制應慎重。

另一在野黨國民民主黨代表玉木雄一郎六日在石川縣金澤市受訪時說，對自、維執政聯盟提出的眾議員席次減少一成法案，重要的應是先對選制做根本的改革。他並要求自維兩黨在今年底前就先提出選制改革的具體方案。

超黨派議員聯盟本周將在眾院議長額賀福志郎下設置跨黨派的「眾院選制相關協議會」，以討論各黨接下來提出的正式方案，再提交議長。

眾議員 日本維新會 眾院 執政聯盟 自民黨 黨代表 東京

延伸閱讀

代母出征？應曉薇連任有變數 應佳妤發聲洩玄機：選與不選都準備好了

表態選台中西屯區議員 「小草女神」劉芩妤：帶來白色力量

川普簽字！美國「台灣保證實施法案」正式生效

遭指子弟兵空降參選釀李有宜退黨 黃國昌：初選無特權 祝早日完成論文

相關新聞

「亞洲實力指數」台灣排名出爐！美國再奪第一 東協中等強權崛起

根據澳洲智庫最新的「亞洲實力指數」，美國在亞洲仍最具影響力，但中國正拉近距離。台灣排名維持第14，但實力指數較去年下滑0...

川普取消出生公民權案違不違憲？美最高院明春開庭

美國聯邦最高法院五日同意審理總統川普取消美國出生公民權的行政命令是否違憲。該命令宣告非法或臨時居住美國者所生的子女，不能...

小黨也能出頭！中選區制呼聲高 日本擬改單一選區選制

讀賣新聞等日媒六日報導，日本朝野政黨正研擬選舉制度改革，其現行的眾議員選制為「單一選區兩票並立制」，但改回「中選區制」呼...

美最新版國家安全戰略 涉台措辭比川普第1任更強

美國川普政府四日發布最新版國家安全戰略（ＮＳＳ）報告。路透五日報導稱，涉台措辭比川普第一任的ＮＳＳ更強。其中共八次提到台...

紐時批川普第2任：利益至上 民主靠邊站

紐約時報五日報導說， 美國最新版國家安全戰略（ＮＳＳ）出爐，將總統川普第二任的外交哲學赤裸裸攤開，即「利益至上、民主靠邊...

英非暴力公民抵抗組織闖倫敦塔 朝王冠展示櫃丟食物高喊民主崩潰

英國BBC報導，英國警方在當地時間6日上午10時後不久接獲通報，稱有人在倫敦塔對陳列英國帝國王冠的展示櫃砸卡士達醬和烤蘋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。