卡達總理：加薩停火仍不完整 談判正處「關鍵」時刻

中央社／ 杜哈6日綜合外電報導
卡達總理穆罕默德。圖／美聯社
卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani）今天表示，鞏固加薩走廊（Gaza Strip）戰爭休戰的談判正處於「關鍵」時刻。

路透社報導，卡達是加薩戰爭的主要協調方，穆罕默德今天在卡達杜哈論壇（Doha Forum）一場座談會中談到，斡旋人員正在努力推動下一階段停火。

穆罕默德表示：「我們正處於關鍵時刻。…我們目前做的只是暫停。」他指的是近一個月前加薩休戰協議生效後，暴力情勢有所緩和。

穆罕默德指出：「除非以色列軍隊全面撤離，加薩恢復穩定，民眾能自由進出，否則停火無法稱為完整，但現在情況並非如此。」

為結束持續2年的加薩戰爭，美國總統川普（Donald Trump）提出相關計畫，目前第一階段和平協議已生效，而實現計畫內後續階段的談判仍在進行中。

計畫內容包括在加薩設立一個由技術官僚組成的過渡時期巴勒斯坦政府，並由國際「和平委員會」予以監督、國際安全部隊給予支持。針對國際安全部隊的組成及其職責的討論特別艱難。

自10月10日停火以來，暴力行動雖有所緩解，但以色列仍對加薩進行空襲，並拆除據稱隸屬巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）的基礎設施。哈瑪斯與以色列互控對方違反美國支持的協議。

