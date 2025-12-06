日媒：高市擬2026年1月與梅洛尼會談 關注中俄動向

共同社引述日本政府相關人士的說法指出，首相高市早苗正協調大致於明年1月16日在東京跟義大利總理梅洛尼舉行會談，她們將關注中國及俄羅斯的軍事動向。

共同社昨天報導，高市早苗和梅洛尼（Giorgia Meloni）將關注中國與俄羅斯的軍事動向，確認加強安全保障領域合作。

報導提到，兩人皆是女性領袖且保守色彩濃厚，會談也有望成為深化信賴關係的契機。

此次會談中，日本、義大利和英國一起推動的下一代戰機共同開發等強化安保領域合作，將成為主要商討議題。

日本和義大利都是七大工業國集團（G7）成員，力爭維護並發展自由開放的國際秩序，且兩國政府去年簽署了日本自衛隊與義大利軍隊的「物品勞務相互提供協定」（ACSA）。