快訊

華納改嫁Netflix 市場老手細數往例：恐又是美股「泡沫化」前兆

震撼彈！黑道背景遭起底 《信號》趙震雄宣布退出演藝圈

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

人權惡化打壓女性 澳洲制裁阿富汗塔利班官員

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導
澳洲外交部長黃英賢。圖／路透
澳洲外交部長黃英賢。圖／路透

澳洲今天對阿富汗塔利班政權的4名官員實施金融制裁與旅遊禁令，理由是阿富汗人權狀況持續惡化，尤其嚴重影響婦女及女童。

路透社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，這些官員在阿富汗「參與壓迫婦女與女童，以及破壞良好治理和法治」。

澳洲在2021年8月與其他多國一同自阿富汗撤軍。在此之前西方支持的勢力推翻塔利班的統治後，澳洲作為北大西洋公約領導的國際部隊之一，曾協助訓練阿富汗安全部隊，並與塔利班作戰20年。

自塔利班重新掌權以來，外界批評他們以禁止女性接受教育與就業等措施，嚴格限制婦女及女童的權利與自由。塔利班則表示，他們尊重婦女權利。

黃英賢在聲明中說，這次制裁對象為3名塔利班部長及首席大法官，指控他們限制女童與婦女「接受教育、就業、行動自由及參與公共生活的權利」。

她表示，此舉是澳洲政府新推出的架構之一，使其能「直接實施制裁與旅遊禁令，加大施壓塔利班，打擊其對阿富汗人民的壓迫行為」。

塔利班 阿富汗 澳洲 女權

延伸閱讀

衛福部攜手澳洲 培育台灣具永續觀念醫療人才

澳洲東岸遭熱浪侵襲數十起林火毀損房屋 波及古爾本河國家公園

世界人權日將至 桃園機場出境國門展出得獎人權海報

中國人在塔吉克邊境遭來自阿富汗攻擊 過去1週已5死

相關新聞

繼酷澎後…南韓LGU+傳36名用戶通話資訊外洩 業者道歉揭原因

韓國電信業者LGU+今天主動通報，旗下AI通話助理ixi-O服務因快取設定錯誤，導致36名使用者的通話對象與內容外洩，雖...

「亞洲實力指數」台灣排名出爐！美國再奪第一 東協中等強權崛起

根據澳洲智庫最新的「亞洲實力指數」，美國在亞洲仍最具影響力，但中國正拉近距離。台灣排名維持第14，但實力指數較去年下滑0...

人權惡化打壓女性 澳洲制裁阿富汗塔利班官員

澳洲今天對阿富汗塔利班政權的4名官員實施金融制裁與旅遊禁令，理由是阿富汗人權狀況持續惡化，尤其嚴重影響婦女及女童

旅社傳槍響！南非爆發大規模槍擊案釀11死 嫌犯動機不明

南非警方指出，今天有一群槍手闖入行政首都普勒托利亞（Pretoria）附近一座城鎮的一間旅社開槍，導致11人死亡，其中包...

互控對方先開火！阿富汗、巴基斯坦邊境情勢惡化 釀4平民喪生

阿富汗一名官員今天表示，巴基斯坦與阿富汗在主要的邊界關卡之一連夜交火，造成4名平民死亡。兩國10月曾爆發致命衝突，如今邊...

機師工時新規 印度最大航空航班大亂…估2個月才復常

印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）的航班大規模取消、延誤的情況持續，該公司已向印度民航總局（DGCA）報告，混...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。