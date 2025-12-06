人權惡化打壓女性 澳洲制裁阿富汗塔利班官員

澳洲今天對阿富汗塔利班政權的4名官員實施金融制裁與旅遊禁令，理由是阿富汗人權狀況持續惡化，尤其嚴重影響婦女及女童。

路透社報導，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，這些官員在阿富汗「參與壓迫婦女與女童，以及破壞良好治理和法治」。

澳洲在2021年8月與其他多國一同自阿富汗撤軍。在此之前西方支持的勢力推翻塔利班的統治後，澳洲作為北大西洋公約領導的國際部隊之一，曾協助訓練阿富汗安全部隊，並與塔利班作戰20年。

自塔利班重新掌權以來，外界批評他們以禁止女性接受教育與就業等措施，嚴格限制婦女及女童的權利與自由。塔利班則表示，他們尊重婦女權利。

黃英賢在聲明中說，這次制裁對象為3名塔利班部長及首席大法官，指控他們限制女童與婦女「接受教育、就業、行動自由及參與公共生活的權利」。

她表示，此舉是澳洲政府新推出的架構之一，使其能「直接實施制裁與旅遊禁令，加大施壓塔利班，打擊其對阿富汗人民的壓迫行為」。