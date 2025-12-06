旅社傳槍響！南非爆發大規模槍擊案釀11死 嫌犯動機不明

南非警方指出，今天有一群槍手闖入行政首都普勒托利亞（Pretoria）附近一座城鎮的一間旅社開槍，導致11人死亡，其中包含1位3歲孩童。

法新社報導，南非警方發言人表示，可以確認總共有25人中彈，其中14人已經被送往醫院。

警方發言人提到，這起槍擊案發生於普勒托利亞以西18公里的一座城鎮，10人當場喪生，另有1人在醫院傷重不治。

有3名槍手今天凌晨4時30分左右闖入事發旅社，向正在喝酒的一群人開槍。

嫌犯做案動機仍不明朗，目前還沒有人遭到逮捕。

南非許多民眾持有合法槍枝用於自我防衛，但社會上的非法槍枝數量更多。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康