法議員、前議長發文挺台 樂見台灣強化國防韌性
法國國民議會友台議員馬佐睿、博多黑和前議長戴扈傑近日相繼在社群平台X發文支持台灣，表達樂見台灣強化國防韌性的行動。
國民議會友台小組副主席馬佐睿（Laurent Mazaury）在貼文中使用中華民國國旗符號，還說「很高興看到台灣強化自主國防韌性，以應對亞洲太平洋區域地緣戰略結構帶來的威脅和挑戰」。貼文附帶馬佐睿的照片，背景有巴黎鐵塔和中華民國國旗。
同屬國民議會友台小組的博多黑（Éric Bothorel）也發文放上中華民國國旗符號，寫道「台灣是充滿活力的民主政體，體現言論自由和公民選擇。面對北京施加的壓力和恫嚇，必須重申台灣人有權和平決定自己的未來」。
博多黑的貼文附上他與總統賴清德會面時的照片，和一張以英文寫著「台灣不是問題而是答案」的圖片。
此外，法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）發文說：「台灣總統賴清德希望提高國家軍事預算，為台灣配備新的防禦手段，這麼做是對的。這是為了確保這個自由民主國家的安全所必須付出的代價！這也有助於區域和世界的穩定。」
戴扈傑的貼文分享了世界報（Le Monde）有關賴總統提出400億美元特別預算以強化國防的報導連結。
駐法代表處在社群平台臉書（Facebook）分享上述貼文，並感謝他們對台灣強化國防韌性的支持和公開聲援。
