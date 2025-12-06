快訊

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況：仍有一段長路要走

和經紀人秘婚生子？羅志祥首露面 親揭「驗DNA、做親子鑑定」

法議員、前議長發文挺台 樂見台灣強化國防韌性

中央社／ 巴黎6日專電

法國國民議會友台議員馬佐睿、博多黑和前議長戴扈傑近日相繼在社群平台X發文支持台灣，表達樂見台灣強化國防韌性的行動。

國民議會友台小組副主席馬佐睿（Laurent Mazaury）在貼文中使用中華民國國旗符號，還說「很高興看到台灣強化自主國防韌性，以應對亞洲太平洋區域地緣戰略結構帶來的威脅和挑戰」。貼文附帶馬佐睿的照片，背景有巴黎鐵塔和中華民國國旗。

同屬國民議會友台小組的博多黑（Éric Bothorel）也發文放上中華民國國旗符號，寫道「台灣是充滿活力的民主政體，體現言論自由和公民選擇。面對北京施加的壓力和恫嚇，必須重申台灣人有權和平決定自己的未來」。

博多黑的貼文附上他與總統賴清德會面時的照片，和一張以英文寫著「台灣不是問題而是答案」的圖片。

此外，法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）發文說：「台灣總統賴清德希望提高國家軍事預算，為台灣配備新的防禦手段，這麼做是對的。這是為了確保這個自由民主國家的安全所必須付出的代價！這也有助於區域和世界的穩定。」

戴扈傑的貼文分享了世界報（Le Monde）有關賴總統提出400億美元特別預算以強化國防的報導連結。

駐法代表處在社群平台臉書（Facebook）分享上述貼文，並感謝他們對台灣強化國防韌性的支持和公開聲援。

國防 戴扈傑 中華民國 賴清德 法國

延伸閱讀

1年4個軍費特別預算 立院預算中心警示：恐排擠其他政事

蕭副總統視察宜蘭金柑產業 盼科技輔導農業轉型

賴總統：中國企圖改變台海現狀 台灣提升國防展現自我防衛決心

澎湖海事訪紐西蘭交流 異國校園升中華民國國旗

相關新聞

繼酷澎後…南韓LGU+傳36名用戶通話資訊外洩 業者道歉揭原因

韓國電信業者LGU+今天主動通報，旗下AI通話助理ixi-O服務因快取設定錯誤，導致36名使用者的通話對象與內容外洩，雖...

互控對方先開火！阿富汗、巴基斯坦邊境情勢惡化 釀4平民喪生

阿富汗一名官員今天表示，巴基斯坦與阿富汗在主要的邊界關卡之一連夜交火，造成4名平民死亡。兩國10月曾爆發致命衝突，如今邊...

機師工時新規 印度最大航空航班大亂…估2個月才復常

印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）的航班大規模取消、延誤的情況持續，該公司已向印度民航總局（DGCA）報告，混...

郭崇倫會客室EP240｜解密海內外史料裡的李登輝與美中台關係 ft.林孝庭

國史館11月舉辦李登輝紀念學術討論會，美國史丹佛大學胡佛研究所研究員兼胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭應邀發表主題演講，本集全球瞭望專訪林孝庭先生，從海內外史料所留下的紀錄中，解密前總統李登輝先生在90年代台海危機、康乃爾之行等美、中、台關鍵時刻的決斷。

烏克蘭影子總統遭搜索下台 美開始改寫俄烏戰終局

美國川普政府拋出偏向俄羅斯的28點俄烏和平方案，引發歐洲與基輔強烈反彈，緊急刪減為19點新版停火藍圖之際，號稱烏克蘭「影子總統」的總統府辦公室主任葉爾馬克，住處與辦公室忽然遭肅貪機構搜索、48小時內火速請辭。表面上這是一場金額龐大的貪腐風暴，實際上卻發生在美國特使帶著新停火方案抵達基輔前後，讓外界開始懷疑：這到底只是掃黑行動，還是談判開場前的一次政治清掃？

美中台博弈／兩岸如何看俄烏戰？若僅看有利面恐陷危機

美國特使威科夫與庫許納，在與俄羅斯總統普亭談了5個小時後，從莫斯科直飛佛羅里達，與烏克蘭特使再次會談，烏克蘭戰爭的終局，很可能就在這幾天會敲定，結束近4年來的血腥與浩劫。 台北與北京目前都非常注意烏克蘭局勢的發展，台北強調不能重蹈烏克蘭的錯誤，北京則注意華盛頓所顯現出來的外交政策方向，其背後有北京的兩種假設。資深國際新聞媒體人郭崇倫為讀者解析，若美國全面走向戰略收縮，賴清德總統提出的1.25兆國防特別預算，真能對台灣有利？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。