繼酷澎後…南韓LGU+傳36名用戶通話資訊外洩 業者道歉揭原因
韓國電信業者LGU+今天主動通報，旗下AI通話助理ixi-O服務因快取設定錯誤，導致36名使用者的通話對象與內容外洩，雖然非駭客導致，不過近日酷澎等外洩事件頻傳還是令人不安。
根據東亞日報報導，LGU+今天主動向個人資訊保護委員會通報，人工智慧（AI）通話助理服務ixi-O的部分通話資訊外洩。由於繼韓國酷澎（Coupang）、SKT之後，個資外洩事件接連發生，引發民眾不安情緒加深。
LGU+今天表示，在改善ixi-O服務的作業過程中，因快取（暫存空間）設定錯誤，導致36名客戶的通話對象、電話號碼、通話時間、通話摘要等資訊，短暫曝光給其他101名使用者。相關通報已於今天上午9時完成。
LGU+指出，推測這些資訊外流時間為2日晚間8時至3日上午10時59分。在這段時間內，新下載或是重新安裝ixi-O的101名用戶曾看到他人的通話資訊。
不過LGU+強調，身分證號碼、護照號碼等識別資訊及金融資訊並未外流。LGU+指出，在3日上午10時左右發現問題之後，馬上著手調查原因並進行修復，使外流資訊無法再被查看。
之後LGU+也已致電所有受影響客戶，無法聯繫者則以簡訊等方式通知。LGU+相關人士表示，「對造成顧客不便與擔憂深表歉意，本次事件與駭客無關，未來也將積極配合相關機關的調查」。
