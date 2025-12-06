快訊

恐怖畫面曝光！新莊BMW突暴衝連撞數車 險衝進店面駕駛命危

執行副總統交管遭撞重傷 北榮院長曝宜蘭員警現況：仍有一段長路要走

和經紀人秘婚生子？羅志祥首露面 親揭「驗DNA、做親子鑑定」

繼酷澎後…南韓LGU+傳36名用戶通話資訊外洩 業者道歉揭原因

中央社／ 首爾6日綜合外電報導
韓國電信業者LGU+今天主動通報，旗下AI通話助理ixi-O服務因快取設定錯誤，導致36名使用者的通話對象與內容外洩，雖然非駭客導致，不過近日酷澎等外洩事件頻傳還是令人不安。圖／路透社
韓國電信業者LGU+今天主動通報，旗下AI通話助理ixi-O服務因快取設定錯誤，導致36名使用者的通話對象與內容外洩，雖然非駭客導致，不過近日酷澎等外洩事件頻傳還是令人不安。圖／路透社

韓國電信業者LGU+今天主動通報，旗下AI通話助理ixi-O服務因快取設定錯誤，導致36名使用者的通話對象與內容外洩，雖然非駭客導致，不過近日酷澎等外洩事件頻傳還是令人不安。

根據東亞日報報導，LGU+今天主動向個人資訊保護委員會通報，人工智慧（AI）通話助理服務ixi-O的部分通話資訊外洩。由於繼韓國酷澎（Coupang）、SKT之後，個資外洩事件接連發生，引發民眾不安情緒加深。

LGU+今天表示，在改善ixi-O服務的作業過程中，因快取（暫存空間）設定錯誤，導致36名客戶的通話對象、電話號碼、通話時間、通話摘要等資訊，短暫曝光給其他101名使用者。相關通報已於今天上午9時完成。

LGU+指出，推測這些資訊外流時間為2日晚間8時至3日上午10時59分。在這段時間內，新下載或是重新安裝ixi-O的101名用戶曾看到他人的通話資訊。

不過LGU+強調，身分證號碼、護照號碼等識別資訊及金融資訊並未外流。LGU+指出，在3日上午10時左右發現問題之後，馬上著手調查原因並進行修復，使外流資訊無法再被查看。

之後LGU+也已致電所有受影響客戶，無法聯繫者則以簡訊等方式通知。LGU+相關人士表示，「對造成顧客不便與擔憂深表歉意，本次事件與駭客無關，未來也將積極配合相關機關的調查」。

使用者 客戶 韓國 駭客 酷澎

延伸閱讀

韓國歐巴來台喊「想撕護照」 網友舉1例嘆：還好我是台灣人

美加警告：中國駭客植後門 長期潛伏政府網路圖破壞

華碩機密遭竊！驚傳遭知名駭客集團勒索 公司揭影響

主打「韓劇式約會」！聖保羅韓國男友網站爆爭議

相關新聞

繼酷澎後…南韓LGU+傳36名用戶通話資訊外洩 業者道歉揭原因

韓國電信業者LGU+今天主動通報，旗下AI通話助理ixi-O服務因快取設定錯誤，導致36名使用者的通話對象與內容外洩，雖...

互控對方先開火！阿富汗、巴基斯坦邊境情勢惡化 釀4平民喪生

阿富汗一名官員今天表示，巴基斯坦與阿富汗在主要的邊界關卡之一連夜交火，造成4名平民死亡。兩國10月曾爆發致命衝突，如今邊...

機師工時新規 印度最大航空航班大亂…估2個月才復常

印度最大航空公司「靛藍航空」（IndiGo）的航班大規模取消、延誤的情況持續，該公司已向印度民航總局（DGCA）報告，混...

郭崇倫會客室EP240｜解密海內外史料裡的李登輝與美中台關係 ft.林孝庭

國史館11月舉辦李登輝紀念學術討論會，美國史丹佛大學胡佛研究所研究員兼胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭應邀發表主題演講，本集全球瞭望專訪林孝庭先生，從海內外史料所留下的紀錄中，解密前總統李登輝先生在90年代台海危機、康乃爾之行等美、中、台關鍵時刻的決斷。

烏克蘭影子總統遭搜索下台 美開始改寫俄烏戰終局

美國川普政府拋出偏向俄羅斯的28點俄烏和平方案，引發歐洲與基輔強烈反彈，緊急刪減為19點新版停火藍圖之際，號稱烏克蘭「影子總統」的總統府辦公室主任葉爾馬克，住處與辦公室忽然遭肅貪機構搜索、48小時內火速請辭。表面上這是一場金額龐大的貪腐風暴，實際上卻發生在美國特使帶著新停火方案抵達基輔前後，讓外界開始懷疑：這到底只是掃黑行動，還是談判開場前的一次政治清掃？

美中台博弈／兩岸如何看俄烏戰？若僅看有利面恐陷危機

美國特使威科夫與庫許納，在與俄羅斯總統普亭談了5個小時後，從莫斯科直飛佛羅里達，與烏克蘭特使再次會談，烏克蘭戰爭的終局，很可能就在這幾天會敲定，結束近4年來的血腥與浩劫。 台北與北京目前都非常注意烏克蘭局勢的發展，台北強調不能重蹈烏克蘭的錯誤，北京則注意華盛頓所顯現出來的外交政策方向，其背後有北京的兩種假設。資深國際新聞媒體人郭崇倫為讀者解析，若美國全面走向戰略收縮，賴清德總統提出的1.25兆國防特別預算，真能對台灣有利？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。