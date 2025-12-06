美國委內瑞拉局勢緊張 巴西維持平衡外交立場

快訊

中央社／ 聖保羅5日專電

在美國總統川普以「禁毒戰爭」為名，加強對委內瑞拉的軍事壓力之際，巴西政府正努力在外交舞台上保持謹慎立場，避免被捲入一場可能改變拉美地緣政治格局的衝突。

根據CNN巴西新聞網等媒體報導，美國已在加勒比海部署約1.5萬名軍人，這是自1962年古巴飛彈危機以來最大規模的艦隊調動。美國總統川普（DonaldTrump）公開表示，任何涉及毒品走私的國家都可能成為軍事打擊目標。此舉引發拉美各國的高度警惕。

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）4日在電視節目中呼籲巴西人民走上街頭，支持委內瑞拉的主權與和平。他同時加強個人安全措施，減少公開露面，並依靠古巴保安人員與情報系統防範潛在威脅。

巴西政府明確表示，不會向馬杜洛提供庇護，也未在美國與委內瑞拉的談判中扮演調解角色。巴西拒絕承認委內瑞拉2024年的總統選舉結果，並阻止委內瑞拉加入金磚國家（BRICS）。巴西的首要任務是避免美國軍事行動，因為這可能導致大量難民湧入鄰國，並在拉美複製干預模式。

巴西官員指出，如果馬杜洛突然下台，委內瑞拉可能陷入權力真空，反對派缺乏足夠力量接管政府。這種局面可能導致長期混亂，並波及整個拉美地區。巴西強調，利比亞、敘利亞、伊拉克和阿富汗的政權更迭案例顯示，軍事干預往往造成持續不穩定。

因此，巴西在這場危機中的立場十分明確、務實，既不支持美國的軍事冒險，也不為馬杜洛提供庇護。巴西的重點是維護區域和平與穩定，避免拉美陷入另一場長期衝突，並在大國角力中守住自身的外交自主性。

