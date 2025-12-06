川普最新國安戰略 不支持片面改變台海現狀

美國川普政府四日公布最新版「國家安全戰略」（ＮＳＳ），重申美國不支持任何片面改變台灣海峽現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力，以阻止任何奪取台灣的行動，抑或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性。

美國歷任總統在任期中通常會發布一次ＮＳＳ，有助形塑美國政府分配預算與設定政策優先事項。最新版ＮＳＳ共八次提到台灣，在上述報告中，美國敦促日、韓增加國防支出，並聚焦發展能嚇阻對手並保護第一島鏈的能力；美國還將加強和鞏固在西太平洋的軍事存在，並在與台灣和澳洲的互動中，持續強調增加國防支出的重要性。

美須在西半球保持主導地位

最新版ＮＳＳ寫道，美國必須在西半球保持主導地位，「這是我們安全和繁榮的必要條件」。有關台灣的部分，聚焦台灣在生產半導體上的主導地位；台灣也提供直接進出第二島鏈的通道，將東北亞與東南亞分隔為兩個不同的戰區。由於全球每年有三分之一的航運行經南海，因此這對美國經濟有重大影響。

ＮＳＳ指出，保持軍事優勢，是嚇阻針對台灣的衝突不會爆發的理想方法，也是美國的優先事項，美國也將維持長久以來對台的政策聲明，即美國不支持任何片面改變台海現狀的行為。

未像拜登重申「不支持台獨」

相較於前任拜登政府的ＮＳＳ，最新版ＮＳＳ多直接稱呼「台灣」，而非「台海」，也沒像拜登政府重申不支持台獨，而是寫美國不支持任何片面改變台海現狀。這與美國國務院今年初修改美台關係「事實清單」立場相符，但國務院用「我們反對」，最新版ＮＳＳ改為「不支持」。

有關中國大陸的部分，最新版ＮＳＳ提到廿一次，除了措辭謹慎，也避免用過於強烈的文字。川普第一任的ＮＳＳ於二○一七年十二月發布，主要聚焦美國與俄羅斯、大陸的競爭，正式將中國定位為戰略競爭對手，可謂美中關係從交往轉為競爭的重要分水嶺。

美國防戰略涉中措辭修改中

除了ＮＳＳ，美國政府最新「國防戰略」（ＮＤＳ）近期也將公布，美國政治新聞網站Politico三日引述知情人士報導，「國防戰略」（ＮＤＳ）已近完稿，但因美國財長貝森特要求修改涉中措辭而延後發布。報導稱，美國必須重新平衡美中經貿關係，聚焦在「非敏感領域」，優先考量互惠、公平，以恢復美國經濟的自主性，並呼籲維持美中之間真正互利的經濟關係。