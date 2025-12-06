聽新聞
川普最新國安戰略 不支持片面改變台海現狀

聯合報／ 記者陳熙文、編譯周辰陽茅毅／綜合報導
一月回任的美國總統川普，其政府四日發布國家安全戰略，聚焦美國維持在西半球的主導地位。圖為他九月在華府的聖經博物館發表演說時搭配手勢。（路透）
美國川普政府四日公布最新版「國家安全戰略」（ＮＳＳ），重申美國不支持任何片面改變台灣海峽現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力，以阻止任何奪取台灣的行動，抑或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性。

美國歷任總統在任期中通常會發布一次ＮＳＳ，有助形塑美國政府分配預算與設定政策優先事項。最新版ＮＳＳ共八次提到台灣，在上述報告中，美國敦促日、韓增加國防支出，並聚焦發展能嚇阻對手並保護第一島鏈的能力；美國還將加強和鞏固在西太平洋的軍事存在，並在與台灣和澳洲的互動中，持續強調增加國防支出的重要性。

美須在西半球保持主導地位

最新版ＮＳＳ寫道，美國必須在西半球保持主導地位，「這是我們安全和繁榮的必要條件」。有關台灣的部分，聚焦台灣在生產半導體上的主導地位；台灣也提供直接進出第二島鏈的通道，將東北亞與東南亞分隔為兩個不同的戰區。由於全球每年有三分之一的航運行經南海，因此這對美國經濟有重大影響。

ＮＳＳ指出，保持軍事優勢，是嚇阻針對台灣的衝突不會爆發的理想方法，也是美國的優先事項，美國也將維持長久以來對台的政策聲明，即美國不支持任何片面改變台海現狀的行為。

未像拜登重申「不支持台獨」

相較於前任拜登政府的ＮＳＳ，最新版ＮＳＳ多直接稱呼「台灣」，而非「台海」，也沒像拜登政府重申不支持台獨，而是寫美國不支持任何片面改變台海現狀。這與美國國務院今年初修改美台關係「事實清單」立場相符，但國務院用「我們反對」，最新版ＮＳＳ改為「不支持」。

有關中國大陸的部分，最新版ＮＳＳ提到廿一次，除了措辭謹慎，也避免用過於強烈的文字。川普第一任的ＮＳＳ於二○一七年十二月發布，主要聚焦美國與俄羅斯、大陸的競爭，正式將中國定位為戰略競爭對手，可謂美中關係從交往轉為競爭的重要分水嶺。

美國防戰略涉中措辭修改中

除了ＮＳＳ，美國政府最新「國防戰略」（ＮＤＳ）近期也將公布，美國政治新聞網站Politico三日引述知情人士報導，「國防戰略」（ＮＤＳ）已近完稿，但因美國財長貝森特要求修改涉中措辭而延後發布。報導稱，美國必須重新平衡美中經貿關係，聚焦在「非敏感領域」，優先考量互惠、公平，以恢復美國經濟的自主性，並呼籲維持美中之間真正互利的經濟關係。

川普 台灣 美中關係 國防支出 拜登 台海 國家安全 貝森特

「人類器官不斷移植」與習近平外洩對話瘋傳 普亭：長生不死不可能

俄羅斯總統普亭在今天播出的印度媒體專訪中被問到是否相信人類可實現永生，這道問題源自他與中國領導人習近平的一段私下對話；普...

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

據朝日電視台報導，日本千葉縣夷隅市的一間公司，5日9時30分傳出一名39歲的中國大陸男子，在辦公室內突然與58歲的女同事...

川普對台政策 美前國安官員不安

曾在歐巴馬政府擔任資深國安官員的喬治城大學教授麥艾文四日表示，他對川普政府的對台政策表示焦慮，並提醒任何對台文字上的變動...

川普國安戰略 暗批歐洲文明衰退

川普政府四日公布第二任的國家安全戰略。美國政治新聞網站Politico同日報導說，這份文件罕見正式說明他的外交政策世界觀...

與俄交往 考驗印戰略自主

華盛頓郵報及ＢＢＣ四、五日報導，俄羅斯總統普亭此刻國是訪印，考驗印度總理莫迪的「戰略自主」。印度Krea大學教授蘇門答臘...

