川普國安戰略 暗批歐洲文明衰退

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

川普政府四日公布第二任的國家安全戰略美國政治新聞網站Politico同日報導說，這份文件罕見正式說明他的外交政策世界觀，除了在提到歐洲時用若干措辭嚴苛的文字，暗示歐洲處於文明衰退，對中東及非洲的關注也相對較少。

該文件不尋常地側重西半球，主要讓西半球扮演保護美國本土的角色，並載明邊界安全是美國國安的首要要素。該文件寫道，美國必須在西半球「超群出眾」，這是美國安全及繁榮的前提和條件，這讓美國得以在必要時於該地區內獨斷專行。該文件並指出，美國結盟的條款和對外提供各種援助的條款，都是川普對十九世紀美國前總統門羅提出的「門羅主義」的推論，即「川普推論」的一環。

該文件也提到，美國要向西半球大幅部署更多軍事能力，並採取諸多旨在減少移民入境美國的措施，例如部署「更適當」的美國海岸防衛隊及海軍控制海上航道，力爭在美國國內建立更強大的工業基地，在歐洲等地推廣「西方認同」。

該文件花頗多的篇幅在拉美、加勒比海及美國其他鄰國上，這和過去的美國政府有所不同。過去的美國政府往往優先考慮其他地區與其他主題，例如如何因應俄羅斯及中國大陸等主要大國的挑戰或反恐。

川普第二任的上述戰略暗示，他目前在西半球的軍力集結，並非一時現象，像美軍對其指控為「販毒船」的船舶鎖定攻擊，甚至因此施壓委內瑞拉總統馬杜洛自己下台。

「盟友加大投入」川普政府《國安戰略》！台灣戰略關鍵 促日韓分擔防衛

2026世界盃籌畫10年終將登場 FIFA小心維持與川普關係

擔心川普政府改動對台文字 美學者：會正中北京下懷

美挺日力道弱？ 薛瑞福：恐因川普政府盼與中達成貿易協議

川普最新國安戰略 不支持片面改變台海現狀

美國川普政府四日公布最新版「國家安全戰略」（ＮＳＳ），重申美國不支持任何片面改變台灣海峽現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力，以阻止任何奪取台灣的行動，抑或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性。

「人類器官不斷移植」與習近平外洩對話瘋傳 普亭：長生不死不可能

俄羅斯總統普亭在今天播出的印度媒體專訪中被問到是否相信人類可實現永生，這道問題源自他與中國領導人習近平的一段私下對話；普...

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

據朝日電視台報導，日本千葉縣夷隅市的一間公司，5日9時30分傳出一名39歲的中國大陸男子，在辦公室內突然與58歲的女同事...

川普對台政策 美前國安官員不安

曾在歐巴馬政府擔任資深國安官員的喬治城大學教授麥艾文四日表示，他對川普政府的對台政策表示焦慮，並提醒任何對台文字上的變動...

川普國安戰略 暗批歐洲文明衰退

川普政府四日公布第二任的國家安全戰略。美國政治新聞網站Politico同日報導說，這份文件罕見正式說明他的外交政策世界觀...

與俄交往 考驗印戰略自主

華盛頓郵報及ＢＢＣ四、五日報導，俄羅斯總統普亭此刻國是訪印，考驗印度總理莫迪的「戰略自主」。印度Krea大學教授蘇門答臘...

