川普對台政策 美前國安官員不安

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導

曾在歐巴馬政府擔任資深國安官員的喬治城大學教授麥艾文四日表示，他對川普政府的對台政策表示焦慮，並提醒任何對台文字上的變動都會造成很大的影響，也正中北京下懷；麥艾文也說，台灣此刻需要來自美國更多的保證。

美國國防部印太安全事務部前助理部長薛瑞福則指出，川普政府現在仍有不少對中鷹派，但真正能決定美國對中政策的人只有美國總統川普。

美國喬治城大學四日以「中日關係和對美國的意義」為題舉辦講座，邀請學者專家討論。

針對川普日前簽署「台灣保證實施法案」，薛瑞福表示，這展現出美對台政策的延續，並對川普政府的對台政策抱持樂觀，認為川普政府在提供台灣安全援助上是可靠的。

不過麥艾文則相對悲觀，指川普政府在過去十一個月來，延後了賴總統過境美國，並在很長的等待之後給出台灣規模不大的軍售案，且內容多來自美軍現行的庫存，而非重型、貴重、複雜的武器；麥艾文也指出，川普政府還將美台之間的關鍵的軍事對話從華盛頓移動到阿拉斯加，「在美國，沒有比阿拉斯加離華府更遠的地方了」；麥艾文表示，任何人站在台灣的立場，都有理由感到非常非常焦慮。

麥艾文也表示，北京方面還對川普政府抱有期待，認為川普政府可能會修改用字，從「不支持台獨」到「反對台獨」，甚至從「支持和平解決」到「支持和平統一」；麥艾文表示，川普政府的資深官員曾在私下對話中表達他們確實在某種程度上有探索這些可能性，但認為嚇阻更為重要，那是川普政府所堅持的，不過麥艾文提醒說，這些用字的背後都有很深厚的意義，也是美國承諾的重要象徵。

川普 薛瑞福 阿拉斯加 台灣保證實施法案 華盛頓 美國國防 國防部 歐巴馬 過境美國

