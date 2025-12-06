美發布國家安全戰略 八次提到台灣 川普不支持改變台海現狀

美國川普政府4日公布最新版國家安全戰略，文中八次提到台灣；相較於拜登政府時期在內容中重申不支持台灣獨立，川普政府則未提此段文字，而是重申美國「不支持任何單方面改變台海現狀」。

外媒Politico指出，文件說明川普的外交政策世界觀，內容有很大篇幅集中在西半球，更重視保護美國國土安全，除提到歐洲時用若干措辭嚴苛文字，對中東及非洲關注也相對較少。

美國最新國家安全戰略重點

Politico引述兩名知情人士指出，川普政府延遲公布國安戰略，因為川普政府內部針對中國部分展開辯論；財政部長貝森特要求緩和對中措辭。

新版國家安全戰略中提及中國21次，並稱美國原本預期向中國開放市場、外包美國的生產製造業給中國，同時鼓勵美國企業投資中國，就能讓中國進入「以規則為基礎的國際秩序」，但這件事並沒有發生。

在台灣部分，新版國家安全戰略提到台灣八次，指台灣的重要性部分在於生產半導體的領導地位，但最重要的還是台灣的戰略位置，不但提供直接進出第二島鏈的出入口，並把東北亞和東南亞切成兩個不同戰區。保持實力懸殊的軍事實力，是嚇阻台灣爆發衝突的最理想方法，美國也會針對台灣維持美國長期的宣言政策，意指美國不支持任何單方面改變台海現狀。