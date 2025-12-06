不懼孤立 克宮著眼亞洲與全球南方

英國廣播公司（ＢＢＣ）五日報導，和印度關係對俄羅斯很重要。

印度人口近十五億、經濟成長率逾百分之八，這對俄國的產品及資源，是極具吸引力的市場。印度也是世界第三大的原油消費國。但在俄國二○二二年二月侵烏前，印度進口的石油中，僅百分之二點五來自俄國。

不過在俄烏戰爭爆發後，俄國被制裁，促使莫斯科將俄油降價求售，印度趁機大買俄油，從上述的百分之二點五激增至百分之卅五。

對此，新德里自然樂見，華府則視之為制裁俄國的破口，間接資助俄國總統普亭侵烏的戰費。美國總統川普一月回任後，即以此為由，對印度輸美商品加徵百分之廿五關稅。目前印度俄油訂單已減少，因此普亭很希望印度持續大買俄油。

對莫斯科而言，對印軍售是另一個優先事項，自蘇聯時期就是如此，例如俄國最先進的蘇愷五十七（Su-57）戰機及防空系統。受勞力短缺影響的俄國，也視印度為技術勞工的有價值來源之一。

另外也有地緣政治的作用。克里姆林宮樂於證明，西方國家因俄烏戰爭而孤立俄國的作為已失敗，普亭四日飛抵印度，莫迪罕見在機場親迎來訪的外國領袖，還「熊抱」普亭，兩人並一起乘車離開機場。相較於俄國與歐盟目前緊繃的關係，俄印則是「特殊與享有特權的戰略夥伴關係」。

俄國極少數的獨立新聞媒體「新報」專欄作家柯列斯尼可夫說，「我認為，克宮確信包括歐洲的西方世界徹底失敗了。克宮覺得並沒被孤立，因為我們有跟亞洲及全球南方國家連結。亞洲和全球南方國家在經濟上才是（世界的）未來」。