快訊

國3北上茄苳段半聯結車疑恍神 追撞轎車擠成廢鐵 釀1死7傷　

聽新聞
0:00 / 0:00

不懼孤立 克宮著眼亞洲與全球南方

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

英國廣播公司（ＢＢＣ）五日報導，和印度關係對俄羅斯很重要。

印度人口近十五億、經濟成長率逾百分之八，這對俄國的產品及資源，是極具吸引力的市場。印度也是世界第三大的原油消費國。但在俄國二○二二年二月侵烏前，印度進口的石油中，僅百分之二點五來自俄國。

不過在俄烏戰爭爆發後，俄國被制裁，促使莫斯科將俄油降價求售，印度趁機大買俄油，從上述的百分之二點五激增至百分之卅五。

對此，新德里自然樂見，華府則視之為制裁俄國的破口，間接資助俄國總統普亭侵烏的戰費。美國總統川普一月回任後，即以此為由，對印度輸美商品加徵百分之廿五關稅。目前印度俄油訂單已減少，因此普亭很希望印度持續大買俄油。

對莫斯科而言，對印軍售是另一個優先事項，自蘇聯時期就是如此，例如俄國最先進的蘇愷五十七（Su-57）戰機及防空系統。受勞力短缺影響的俄國，也視印度為技術勞工的有價值來源之一。

另外也有地緣政治的作用。克里姆林宮樂於證明，西方國家因俄烏戰爭而孤立俄國的作為已失敗，普亭四日飛抵印度，莫迪罕見在機場親迎來訪的外國領袖，還「熊抱」普亭，兩人並一起乘車離開機場。相較於俄國與歐盟目前緊繃的關係，俄印則是「特殊與享有特權的戰略夥伴關係」。

俄國極少數的獨立新聞媒體「新報」專欄作家柯列斯尼可夫說，「我認為，克宮確信包括歐洲的西方世界徹底失敗了。克宮覺得並沒被孤立，因為我們有跟亞洲及全球南方國家連結。亞洲和全球南方國家在經濟上才是（世界的）未來」。

俄國 印度

延伸閱讀

影／烏記者巴黎街頭逼問「是否支持戰爭？」普亭私生女吐1句話急閃人

「人類器官不斷移植」與習近平外洩對話瘋傳 普亭：長生不死不可能

英國女子2018年毒害身亡 調查：普亭有道德責任

不滿美版俄烏停戰計畫被修改 普亭：若歐挑事準備開戰

相關新聞

「人類器官不斷移植」與習近平外洩對話瘋傳 普亭：長生不死不可能

俄羅斯總統普亭在今天播出的印度媒體專訪中被問到是否相信人類可實現永生，這道問題源自他與中國領導人習近平的一段私下對話；普...

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

據朝日電視台報導，日本千葉縣夷隅市的一間公司，5日9時30分傳出一名39歲的中國大陸男子，在辦公室內突然與58歲的女同事...

與俄交往 考驗印戰略自主

華盛頓郵報及ＢＢＣ四、五日報導，俄羅斯總統普亭此刻國是訪印，考驗印度總理莫迪的「戰略自主」。印度Krea大學教授蘇門答臘...

不懼孤立 克宮著眼亞洲與全球南方

英國廣播公司（ＢＢＣ）五日報導，和印度關係對俄羅斯很重要。

普莫會 印度擴大對俄雙邊貿易

訪印的俄羅斯總統普亭與印度總理莫迪五日在新德里舉行第廿三屆俄印峰會。兩人同意，印度除購買俄國石油及武器裝備，今後將擴大並...

歐洲無人機飛越事件再一樁 法國核潛艦基地受侵擾

法國媒體今天報導，法國西部菲尼斯泰爾省（Finistère）朗格島（îleLongue）基地上空昨晚出現5架無人機，海軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。