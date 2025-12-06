與俄交往 考驗印戰略自主

華盛頓郵報及ＢＢＣ四、五日報導，俄羅斯總統普亭此刻國是訪印，考驗印度總理莫迪的「戰略自主」。印度Krea大學教授蘇門答臘．波斯形容，莫迪必須走「政治鋼索」，既要示意他延續自蘇聯時期以來的俄印關係和對莫斯科的承諾，又沒有疏遠美國總統川普。

波斯說，這是細微的平衡，莫迪必須將川普難以捉摸且反覆無常的性格納入其盤算中。波斯還說，藉由歡迎普亭來訪，印度希望發出一個訊息，即「別擔心，我們至今都沒放棄你（普亭），印俄關係的基礎依然牢固」。

印度智庫「戰略與防衛研究協會」（ＣＳＤＲ）創辦人賈可布說，印度不太可能拋棄俄國，因為印度周邊沒有可靠的夥伴，且在川普一月回任後，印度也不能再仰賴與美國的穩定關係。賈可布還說，「大家都正在兩面下注」。

印度智庫「全球貿易研究倡議」（ＧＴＲＩ）表示，對印度而言，與俄國交往的挑戰在於戰略平衡，既要保護地緣政治的自主性，又要因應來自華府的施壓與對莫斯科的依賴。在此一脈絡下，對莫迪來說，普亭這次來訪比過去任何時候的含意都大。