聽新聞
0:00 / 0:00
與俄交往 考驗印戰略自主
華盛頓郵報及ＢＢＣ四、五日報導，俄羅斯總統普亭此刻國是訪印，考驗印度總理莫迪的「戰略自主」。印度Krea大學教授蘇門答臘．波斯形容，莫迪必須走「政治鋼索」，既要示意他延續自蘇聯時期以來的俄印關係和對莫斯科的承諾，又沒有疏遠美國總統川普。
波斯說，這是細微的平衡，莫迪必須將川普難以捉摸且反覆無常的性格納入其盤算中。波斯還說，藉由歡迎普亭來訪，印度希望發出一個訊息，即「別擔心，我們至今都沒放棄你（普亭），印俄關係的基礎依然牢固」。
印度智庫「戰略與防衛研究協會」（ＣＳＤＲ）創辦人賈可布說，印度不太可能拋棄俄國，因為印度周邊沒有可靠的夥伴，且在川普一月回任後，印度也不能再仰賴與美國的穩定關係。賈可布還說，「大家都正在兩面下注」。
印度智庫「全球貿易研究倡議」（ＧＴＲＩ）表示，對印度而言，與俄國交往的挑戰在於戰略平衡，既要保護地緣政治的自主性，又要因應來自華府的施壓與對莫斯科的依賴。在此一脈絡下，對莫迪來說，普亭這次來訪比過去任何時候的含意都大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言