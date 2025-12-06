普莫會 印度擴大對俄雙邊貿易

訪印的俄羅斯總統普亭與印度總理莫迪五日在新德里舉行第廿三屆俄印峰會。兩人同意，印度除購買俄國石油及武器裝備，今後將擴大並讓俄印雙邊貿易多樣化。

普亭四日飛抵新德里，對印度展開兩天的緊湊國是訪問，東道主莫迪當天罕見親赴機場迎接，五日還在印度總統府前院以廿一響禮砲的儀式歡迎普亭。這是自二○二二年二月俄國入侵烏克蘭以來，普亭首次訪印會晤其「老友」莫迪。普亭步下專機後，兩人在紅毯上相擁。

莫迪四日以私人晚宴款待普亭，五日的「普莫會」討論貿易等廣泛議題。會後兩人舉行共同記者會，莫迪形容兩國歷久的夥伴關係為一顆「指路星」。他說，基於對彼此的尊重及深厚信賴，俄印關係至今總是經得起時間考驗。

莫迪還說，與普亭就一項經濟合作計畫達成共識，直到二○三○年，並在該年之前達到年度雙邊貿易額一千億美元（約台幣三點一五兆元）的目標，這將讓雙邊貿易及投資更多樣化、更平衡且更永續。在上個財年，俄印雙邊貿易額為六八七億美元。

一旁的普亭則意有所指地說，俄國將持續保證提供不間斷的燃料供應。他應是指美國希望印度別再大買俄油的立場，並因此在關稅上制裁印度。普亭並提到俄國正在印度南部坦米爾那都省古丹庫蘭，協助興建全印最大核電廠的計畫。

在俄印峰會後發布的聯合聲明中，兩國領袖強調，在當前複雜、緊張且不確定的地緣政治情勢下，俄印關係依然堅韌以對外部壓力。

普亭上次訪印是俄烏開戰前的二○二一年，莫迪則於去年訪俄。兩人九月在中國大陸舉行的上合組織（ＳＣＯ）峰會中短暫會面。普亭此行由幾位高官陪同，並率一支龐大的俄國企業家代表團。兩國五日還簽署協議，將協助印度人赴俄國工作，在俄國設一間兩國合資的肥料工廠，並促進兩國在農業、醫療照護及運輸業上的合作。

普莫會也同意重塑兩國在國防上的關係，透過合作研發和先進國防平台的生產，例如在印度國內生產武器裝備的零組件及配件和其他用於俄軍武器及軍事裝備的產品，實現印方力推的自主國防。

聯合聲明中雖沒提到印度採購俄製Ｓ-四百地對空防空系統設備裝置，但美聯社及紐約時報等外媒報導，普莫會中，莫迪應會當面向普亭要求更快交付兩套Ｓ-四百。而在雙方二○一八年的交易中，印度已拿到三套，共約五十四億美元。