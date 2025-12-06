莫迪會晤普亭談經濟合作

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

印度總理莫迪與俄羅斯總統普亭5日在新德里舉行會談，討論在面對美國總統川普施壓下，深化兩國經濟合作。

這是俄烏戰爭後普亭首次訪問印度，以展現兩國長久來的合作夥伴關係。印、俄合作關係可追溯至冷戰時期，以往聚焦於防禦合作，但莫迪與普亭希望拓展合作範疇，擴及更深層的貿易、移民和經濟聯繫。

莫迪在峰會開場時表示，兩國將會商擴大經濟關係等議題，並透露雙方已就烏克蘭議題進行定期討論。印度對俄烏戰爭的立場向來謹慎，呼籲止戰的同時也不願批評俄羅斯侵烏行徑，在聯合國也避免投票譴責俄羅斯。普亭訪印兩天期間，印度和俄羅斯可望敲定人員交流協議，允許印度專業人員移居俄國，這對雙方都是頭一遭。

兩國也可望就印度海產與農產品銷俄事宜達成協議。川普8月1日起對印度產品重課50%關稅，已打擊印度這些產品出口。

普亭可望在會談中強調與印度在石油與防禦方面加強合作。彭博資訊報導，印度向俄羅斯租用一艘20億美元潛艦的協議接近定案。除了直接採購外，印度也日益與俄羅斯合作設計、生產武器。

印度占俄羅斯進口比重不到2%，但雙方盼印俄貿易額在2020年代結束前提高到1,000億美元。

印度 俄羅斯 俄烏戰爭

延伸閱讀

要求新手機預先安裝政府App 印度挨轟急撤令

澤倫斯基訪愛爾蘭遇不明無人機 專機提前落地巧避過

烏克蘭控俄羅斯綁架孩童 還送往北韓「再教育」

美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁

相關新聞

川普最新國安戰略 不支持片面改變台海現狀

美國川普政府四日公布最新版「國家安全戰略」（ＮＳＳ），重申美國不支持任何片面改變台灣海峽現狀，必須強化美國及其盟友在太平洋第一島鏈的能力，以阻止任何奪取台灣的行動，抑或防止形成對美國不利的軍事平衡能力，以確保防衛台灣的可能性。

普莫會 印度擴大對俄雙邊貿易

訪印的俄羅斯總統普亭與印度總理莫迪五日在新德里舉行第廿三屆俄印峰會。兩人同意，印度除購買俄國石油及武器裝備，今後將擴大並...

美發布國家安全戰略 八次提到台灣 川普不支持改變台海現狀

美國川普政府4日公布最新版國家安全戰略，文中八次提到台灣；相較於拜登政府時期在內容中重申不支持台灣獨立，川普政府則未提此...

莫迪會晤普亭談經濟合作

印度總理莫迪與俄羅斯總統普亭5日在新德里舉行會談，討論在面對美國總統川普施壓下，深化兩國經濟合作。

川普國安戰略 暗批歐洲文明衰退

川普政府四日公布第二任的國家安全戰略。美國政治新聞網站Politico同日報導說，這份文件罕見正式說明他的外交政策世界觀...

與俄交往 考驗印戰略自主

華盛頓郵報及ＢＢＣ四、五日報導，俄羅斯總統普亭此刻國是訪印，考驗印度總理莫迪的「戰略自主」。印度Krea大學教授蘇門答臘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。