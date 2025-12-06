莫迪會晤普亭談經濟合作

印度總理莫迪與俄羅斯總統普亭5日在新德里舉行會談，討論在面對美國總統川普施壓下，深化兩國經濟合作。

這是俄烏戰爭後普亭首次訪問印度，以展現兩國長久來的合作夥伴關係。印、俄合作關係可追溯至冷戰時期，以往聚焦於防禦合作，但莫迪與普亭希望拓展合作範疇，擴及更深層的貿易、移民和經濟聯繫。

莫迪在峰會開場時表示，兩國將會商擴大經濟關係等議題，並透露雙方已就烏克蘭議題進行定期討論。印度對俄烏戰爭的立場向來謹慎，呼籲止戰的同時也不願批評俄羅斯侵烏行徑，在聯合國也避免投票譴責俄羅斯。普亭訪印兩天期間，印度和俄羅斯可望敲定人員交流協議，允許印度專業人員移居俄國，這對雙方都是頭一遭。

兩國也可望就印度海產與農產品銷俄事宜達成協議。川普8月1日起對印度產品重課50%關稅，已打擊印度這些產品出口。

普亭可望在會談中強調與印度在石油與防禦方面加強合作。彭博資訊報導，印度向俄羅斯租用一艘20億美元潛艦的協議接近定案。除了直接採購外，印度也日益與俄羅斯合作設計、生產武器。

印度占俄羅斯進口比重不到2%，但雙方盼印俄貿易額在2020年代結束前提高到1,000億美元。