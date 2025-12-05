中國海軍艦隊進入澳洲北部海域 澳軍密切監視

快訊

中央社／ 台北5日電

據澳媒報導，一支火力強大的中國海軍艦隊近日罕見現身西太平洋的菲律賓海，引發專家推測可能再度環澳航行。該艦隊已進入澳洲北部海域，澳洲國防軍正在密切監視其動向。中國國防部今天回應稱，組織遠海訓練，不針對特定國家。

海事情報機構Starboard Maritime Intelligence週二在X平台披露衛星影像指出，已在菲律賓海追蹤到一支中國海軍特遣艦隊，位於菲律賓以東約260海里處，包括一艘075型兩棲攻擊艦、一艘052D型驅逐艦、一艘054A型護衛艦和一艘903A型補給艦，形容「這是一次重要的力量投射」。

中國目前擁有4艘075型兩棲攻擊艦，該艦可搭載約30架攻擊直升機，近1000名海軍陸戰隊員，還有多艘兩棲氣墊船，以及戰車和裝甲車，最大排水量超過4萬噸。

澳洲廣播公司（ABC）報導引述Starboard MaritimeIntelligence分析師道格拉斯（Mark Douglas）表示，編隊中的驅逐艦和護衛艦會提供保護，而護衛艦將負責尋找可能在監視該特遣編隊的潛艦。

他說，補給艦將攜帶超過1.1萬噸燃料和補給，這使得該艦隊無需依賴岸基港口，將航程延伸到超過1萬海里，足以繞過澳洲等大型陸塊而無需停靠港口。

澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）證實，澳洲國防軍正在密切監視這支位於菲律賓海的中國艦隊，但他強調，尚不清楚其是否正駛向澳洲。

報導引述澳洲國立大學國家安全學院專家研究員、前海軍軍官派克（Jennifer Parker）表示，中國兩棲作戰編隊出現在第一島鏈外側並進入西太平洋的情況實屬罕見。這是中國海軍擴大遠洋性部署的又一個例子。在過去10年中，他們的特遣編隊部署僅限於紅海，而且並未涉及大型兩棲艦艇。

澳洲網媒The Nightly報導，澳洲國防軍總司令強斯敦（David Johnston）3日表示，2日晚，一架澳洲P-8巡邏機在菲律賓海帛琉以北約500海里處，發現該支中國特遣艦隊。「我之前曾說過，近年來，我們看到解放軍海軍在我們周邊地區的活動日益頻繁，我們預計未來解放軍將在更大範圍內進行部署。」

報導並刊出來自美國Vantor公司的多張清晰衛星照片。

澳洲新聞網（News.com.au）今晚報導，衛星影像清晰顯示中國艦隊正在菲律賓海澳洲北部海域活動。

報導引述澳洲戰略分析研究所（Strategic AnalysisAustralia）主管休布瑞吉（Michael Shoebridge）說，「看來中國海軍艦艇又要來我們後院了」。

「這將暴露出中國日益增長的恐嚇我們本土的野心，也暴露出我國國防機構未能為海軍配備足夠的艦艇，或未能採取任何緊急行動」，休布瑞吉說。

中國國防部下午舉行例行記者會，有記者提問：據報導，澳洲國防部稱，監測到一支中國海軍艦隊可能正前往澳洲。發言人能否證實？

中國防部新聞發言人蔣斌回應稱，中國海軍艦艇編隊組織「遠海訓練」，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。

澳洲 國防部 海軍

