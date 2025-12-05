快訊

從情報到飛彈 路透曝美要求歐洲2027前主扛北約傳統防務

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導
根據路透社報導，美國希望歐洲在2027年前承擔北約常規軍事防禦能力的大部分責任，從情報到飛彈皆然。歐新社

路透社獨家報導，美國國防部官員本週在華府向多國外交官表明，美國希望歐洲在2027年前承擔北約（NATO）常規軍事防禦能力的大部分責任，從情報到飛彈皆然。由於這項期限相當緊迫，令部分歐洲官員直指不切實際。

報導引述包括一名美國官員在內的5名匿名知情人士指出，這項要求是在本週於華府舉行的會議中提出，會議參與者包括負責北約政策的美國五角大廈官員與多個歐洲代表團。

若這種責任轉移成真，將徹底改變美國與其最重要軍事夥伴北約的合作方式。美國是戰後政治與軍事聯盟北約的創始國之一。

會中，美國國防部官員指出，華盛頓對歐洲自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來在提升防務能力方面的進展尚不滿意。

美國官員向歐洲代表表示，如果歐洲無法在2027年的期限內達標，美國可能會停止參與部分北約防務協調機制。

所謂傳統防務能力，涵蓋非核資產，從部隊到武器皆算在內；而美國官員並未說明將如何衡量歐洲在承擔大部分責任方面的進度。

目前也不清楚2027的期限是否代表整個川普政府的正式立場，或者只是部分五角大廈官員的看法。華盛頓內部對美國在歐洲應扮演的軍事角色存在重大分歧。

多名歐洲官員說，不論用什麼標準，「2027年」都不切實際，因為歐洲若要在短期內取代部分美方能力，不僅需要資金和政治意願，還需要更多其他必要條件。

