川普質疑氣候變遷是騙局 聯合國專家強調：人類導致暖化
美國總統川普及其他懷疑論者聲稱氣候變遷是騙局之際，聯合國政府間氣候變遷問題小組主席斯基說，該組織必須以「非常明確」的方式告訴全球，人類正在導致地球暖化。
法新社報導，蘇格蘭籍教授斯基（Jim Skea）目前擔任政府間氣候變遷問題小組（IPCC）主席。IPCC本週在巴黎近郊的大樓舉行為期5天的會議，正式啟動下一份聯合國主要氣候評估報告的起草工作。
這場超過600名來自世界各地科學家參與的會議將於今天結束，並揭開一系列流程序幕，最終將於2028年或2029年發布龐大的評估報告。
IPCC成立於1988年，負責評估全球氣候相關研究，每隔5到7年發布綜合性報告，供政策制定者參考並引導氣候協商。
斯基說，如果希望全球平均升溫控制在攝氏1.5度內，所需採取的步驟非常明確。各國必須大幅減少土地利用和能源方面的排放，同時也要開始思考如何大規模從大氣中移除二氧化碳。
他也說，IPCC必須持續以非常明確的方式傳達科學內容。IPCC上一次報告的結論很簡單明瞭：人類導致全球目前所見的氣候變遷，這點毫無疑問。IPCC必須持續強調這個訊息，並從多種不同途徑、不同證據來佐證。
