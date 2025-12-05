因應中國大陸脅迫 越南日本舉行首度外交國防2+2對話
在中日關係緊張之際，越南與日本4日舉行史上首次的副部長級2+2外交—國防對話，內容包括對地區安全的關切，特別是中國在東海和南海的行動。雙方將深化裝備、技術、人員與救災合作。
日本的戰略重心轉向東南亞，正加速推動與越南等東協國家的安全合作。越南與日本4日在日本舉行史上首次的副部長級2+2外交—國防對話。
雙方討論的主要合作領域包括國防裝備、技術轉移、人員交流、災害救援以及日本的「政府安全保障能力強化支援」（OSA）計畫。
越方代表為副國防部長黃春戰（Hoang Xuan Chien）與外交部常務副部長阮明武（Nguyen MinhVu）。日方則由日本防衛審議官加野幸司、外務審議官鯰博行共同主持。
根據日本時事通信社（Jiji Press），雙方特別就中國正在加強脅迫力度的東海和南海局勢交換意見，並討論了北韓的核武和飛彈發展計畫。
日本共同社（Kyodo News）則寫道，近年來，為因應中國在南海的軍事活動，日本不斷加強與越南及其他東協國家的安全合作。
據日本媒體，外務省表示，面對中國在南海和東海日益強硬的姿態，日本和越南同意在兩國戰略夥伴關係框架下建立國防合作，並重申了「實現自由開放的印太地區的重要性」，且這也符合東南亞國協助維護地區和平、自由與繁榮的倡議。
4日的首次副部長級2+2對話，奠基於4月時任日本首相石破茂訪越時舉行的雙邊峰會，當時日、越兩國就舉行副部長級會晤上達成共識。
中國與越南在南沙群島和西沙群島議題上存在衝突；於東海則在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）議題上，與日本存有爭端。
然而，與日本新聞社不同，越南新聞報導卻未提及中國，僅寫道雙方承諾繼續密切合作，以維護各自國家、區域與世界的和平與穩定。
