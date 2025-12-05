快訊

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭貨車衝撞「臟器外露」命危搶救中

世紀、斐成、萬年清發布公告 8日同步暫停交易

國3北上連環車禍…4車連撞釀6傷回堵1.3公里 車身遭壓扁、滿地殘骸

因應中國大陸脅迫 越南日本舉行首度外交國防2+2對話

中央社／ 河內5日專電

在中日關係緊張之際，越南日本4日舉行史上首次的副部長級2+2外交—國防對話，內容包括對地區安全的關切，特別是中國在東海和南海的行動。雙方將深化裝備、技術、人員與救災合作。

日本的戰略重心轉向東南亞，正加速推動與越南等東協國家的安全合作。越南與日本4日在日本舉行史上首次的副部長級2+2外交—國防對話。

雙方討論的主要合作領域包括國防裝備、技術轉移、人員交流、災害救援以及日本的「政府安全保障能力強化支援」（OSA）計畫。

越方代表為副國防部長黃春戰（Hoang Xuan Chien）與外交部常務副部長阮明武（Nguyen MinhVu）。日方則由日本防衛審議官加野幸司、外務審議官鯰博行共同主持。

根據日本時事通信社（Jiji Press），雙方特別就中國正在加強脅迫力度的東海和南海局勢交換意見，並討論了北韓的核武和飛彈發展計畫。

日本共同社（Kyodo News）則寫道，近年來，為因應中國在南海的軍事活動，日本不斷加強與越南及其他東協國家的安全合作。

據日本媒體，外務省表示，面對中國在南海和東海日益強硬的姿態，日本和越南同意在兩國戰略夥伴關係框架下建立國防合作，並重申了「實現自由開放的印太地區的重要性」，且這也符合東南亞國協助維護地區和平、自由與繁榮的倡議。

4日的首次副部長級2+2對話，奠基於4月時任日本首相石破茂訪越時舉行的雙邊峰會，當時日、越兩國就舉行副部長級會晤上達成共識。

中國與越南在南沙群島和西沙群島議題上存在衝突；於東海則在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）議題上，與日本存有爭端。

然而，與日本新聞社不同，越南新聞報導卻未提及中國，僅寫道雙方承諾繼續密切合作，以維護各自國家、區域與世界的和平與穩定。

日本 越南 國防部

延伸閱讀

南京大屠殺88周年將至 日本駐陸大使館籲日僑注意安全

長江存儲270層技術震撼業界 南韓三星、日本鎧俠坐立難安

日本再次致函聯合國祕書長 反駁大陸代表指控日方狡辯

借鏡日本廚餘去化 邱志偉倡議乾燥處理家戶廚餘

相關新聞

辦公室談話爆衝突！陸男當眾持刀狂刺日本女同事 送醫不治身亡

據朝日電視台報導，日本千葉縣夷隅市的一間公司，5日9時30分傳出一名39歲的中國大陸男子，在辦公室內突然與58歲的女同事...

從情報到飛彈 路透曝美要求歐洲2027前主扛北約傳統防務

路透社獨家報導，美國國防部官員本週在華府向多國外交官表明，美國希望歐洲在2027年前承擔北約（NATO）常規軍事防禦能力...

川普質疑氣候變遷是騙局 聯合國專家強調：人類導致暖化

美國總統川普及其他懷疑論者聲稱氣候變遷是騙局之際，聯合國政府間氣候變遷問題小組主席斯基說，該組織必須以「非常明確」的方式...

「人類器官不斷移植」與習近平外洩對話瘋傳 普亭：長生不死不可能

俄羅斯總統普亭在今天播出的印度媒體專訪中被問到是否相信人類可實現永生，這道問題源自他與中國領導人習近平的一段私下對話；普...

美公布新版國家安全戰略 強調美中貿易須重新平衡

美國川普政府4日晚間公布最新版的「國家安全戰略」（National Security Strategy），內容聚焦美國保...

槍擊安倍晉三凶嫌首對遺屬道歉 遺孀安倍昭惠仍未現身法庭

日本共同社和英國BBC報導，承認槍擊日本前首相安倍晉三凶嫌山上徹也4日在奈良地方法院首次對遺屬道歉，但安倍遺孀安倍昭惠當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。