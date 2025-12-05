「人類器官不斷移植」與習近平外洩對話瘋傳 普亭：長生不死不可能

快訊

中央社／ 新德里4日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。路透社
俄羅斯總統普亭在今天播出的印度媒體專訪中被問到是否相信人類可實現永生，這道問題源自他與中國領導人習近平的一段私下對話；普亭則回答萬物皆有終，真正永生是不可能的。

普亭（Vladimir Putin）9月3日在北京出席中共閱兵時，與中國國家主席習近平的一段對話疑似被現場麥克風錄下，並在實況轉播中播出。當中可聽見普亭隨行翻譯員以中文說：「生物技術持續發展。...人類器官會不斷地移植，甚至越活越年輕，甚至可以長生不老。」習近平則以中文回應說：「有人預測呢，本世紀呢...可能可以活到150歲。」這段對話其後在網路上瘋傳。

普亭今天抵達印度首都新德里展開為期2天的國是訪問，並將與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。今日印度（India Today）電視台今晚播出的普亭專訪，是之前在克里姆林宮錄製。

普亭回覆永生問題時說，人類壽命雖可透過醫療進步持續延長，但長生不死是不可能的。他以公共衛生歷史性重大改善為例，指印度等國在持續的醫療努力下，壽命已明顯提高，嬰兒死亡率也大幅下降。

當普亭被問到人類是否可實現永生，他經過一番思考後回答說：「萬物皆有終，只有上帝是永恆的。」但他也表示：「我們百分之百可以延長壽命，我確定我們做得到。」

據俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）報導，普亭在這段專訪中還說，莫斯科「無論如何」將取得烏克蘭的頓巴斯（Donbas）和新俄羅斯（Novorossiya）兩地區，「不管是透過軍事或其他手段」。顯示他進一步強化他對俄烏戰爭的主要訴求之一。

印度 俄羅斯 習近平 普亭

