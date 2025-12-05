星馬領導人今年5度會晤 探討供水及領空合作

快訊

中央社／ 新加坡5日專電

新加坡總理黃循財馬來西亞首相安華昨天舉行領導人非正式峰會，這是兩人今年第5次雙邊會晤。雙方探討能否就柔佛供水加強合作，興建更多基礎設施，加強供給韌性，讓雙邊居民受益。

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）本週訪問新加坡，並與新加坡總理黃循財舉行第12屆星馬領導人非正式峰會。

今年是新加坡與馬來西亞建交60週年，新加坡南洋理工大學學者陳惠珍接受「聯合早報」訪問時分析，若兩國能在這個時間點針對一些議題取得突破，將釋放良好的訊號；相信「新山-新加坡捷運」（JohorBahru–Singapore Rapid Transit System）、柔佛新加坡經濟特區，以及能源合作等兩國備受關注的計畫可能會有進展。

新加坡與馬來西亞柔佛州僅一水之隔，新加坡土地面積狹小，難以蓄存足夠雨水，多年來仰賴馬來西亞供水。在星、馬1962年簽訂的供水協議下，新加坡可從馬來西亞柔佛河抽取生水使用，協議效期至2061年。

聯合早報等媒體報導，安華指出，新加坡已提議探討對基礎設施進行投資的可能性，包括提升供水能力和水量，以及處理受汙染水源，柔佛政府應仔細研究此事，他也準備好積極地探討這個議題。

黃循財表示，增加水量和保障水質是兩國的共同利益，以防範極端天氣或水供受干擾，雙方也在不損害彼此立場的前提下，對討論處理水的價格保持開放態度。

安華則指出，基於兩國目前溝通的效率和信任，對馬來西亞，尤其是柔佛來說，供水不再是有爭議的議題。至於水價，安華表示，新加坡所處理的水源來自柔佛，而柔佛本身對水需求也很大，任何針對過去啟動水價機制的討論相對複雜，重要的是新加坡提議啟動關於水資源基礎設施的討論。

談及兩國領空管理議題，黃循財指出，兩國空中交通流量已增加，尤其是馬來西亞東西部的流量，雙方必須探討如何優化空中交通管理，將以具建設性的方案前進，秉持著相互合作的精神，尋找共贏的解決方式。對此安華說，星馬兩國雖存在不同意見，但沒有敵意，雙方不會採取任何行動來阻礙這些往來。

馬來西亞 新加坡 黃循財

