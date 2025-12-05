美公布新版國家安全戰略 強調美中貿易須重新平衡

快訊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美中關係示意圖。美聯社
美中關係示意圖。美聯社

美國川普政府4日晚間公布最新版的「國家安全戰略」（National Security Strategy），內容聚焦美國保持在西半球的領導地位，同時在美中關係上強調美中貿易必須重新平衡，並恢復美國經濟獨立性。

美國歷屆政府都會公布其國家安全戰略，說明政府政策方針，川普政府4日晚間公布第二任總統任內的國家安全戰略，全文共33頁。

根據Politico報導指出，國家安全戰略的內容有很大的篇幅集中在西半球，更重視保護美國國土安全；新版國家安全戰略指出，邊境安全是國家安全的要素，並指出，美國希望確保西半球保持穩定且治理良好，以防止大規模移民美國。

國家安全戰略指出，美國希望西半球免於外國勢力的入侵，或持有關鍵資產，同時確保美國得以持續出入關鍵戰略位置；國家安全戰略表示，美國會堅持並執行「川普推論」（Trump Corollary）。

國家安全戰略也提到，美國希望暫停並推翻外國行為者對美國經濟造成的傷害，同時確保印太地區的自由與開放，保存印太所有重要航道的航行自由，也維持供應鏈的安全和可靠性、讓美國可以取得關鍵材料。

Politico引述兩名知情人士指出，川普政府延遲公布國防安全戰略，因為川普政府內部針對中國的部分展開辯論；財政部長貝森特要求緩和對中措辭。

新版國家安全戰略中提及中國21次，並稱美國原本預期向中國開放市場、外包美國的生產製造業給中國，同時鼓勵美國企業投資中國，就能讓中國進入「以規則為基礎的國際秩序」，但這件事並沒有發生。

國家安全戰略表示，美國會重新平衡美中經貿關係，重視對等、公平和恢復美國經濟的獨立性；美國與中國的貿易必須重新平衡，並聚焦在非敏感性的因素。

美國 戰略 國家安全

