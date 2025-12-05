原爆80周年 撫平傷痛交織和平期許

1996年12月，廣島原爆圓頂館被聯合國教科文組織列為世界遺產，提醒世人建立無核和平世界的重要性。今年是原爆80週年，秋天的廣島聚集著外國遊客對原爆者的哀悼、小學生對歷史的緬懷及拍攝畢業照的熱鬧氛圍，原爆讓廣島乘載著傷痕，但也讓期許和平之人聚集於此。

11月的廣島紅點密佈，楓葉點綴蔚藍天空，在陽光陪襯下更顯朝氣；廣島原爆圓頂館前聚集頭戴紅色圓帽的小學生，仔細聆聽導覽員講解，為和平之意注入希望；而80年前原爆所引發的橘紅火光，則讓廣島陷入難以撫平的歷史傷痕。

記者11月下旬走訪廣島和平紀念資料館（原爆資料館），場館內的黑白照片與館外的彩色世界形成強烈對比，將遊客帶回80年前的黑白記憶。

1945年8月6日，日本當地時間上午8時15分，名為「小男孩」的原子彈於廣島市上空約600公尺處爆炸，隨後產生熱輻射、衝擊波及放射線。據廣島市於1976年向聯合國提交的一份請願書，自1945年8月6日至同年12月底期間，廣島死亡人數約有14萬人，誤差值在1萬人之間。

在原爆資料館裡，後人看不到在原子彈落下後瞬間逝去的生命，但仍能感受生命離世後徒留的哀傷。導覽機中播放著80年前廣島市民的縮影：有個孩子在原爆當天說不想上學，但其母親仍催促其上學，學校因為離原爆點近，孩子難以倖免，這位母親對孩子的離世難以釋懷；有母親因無法救助葬生火海的子女，在戰爭結束後沒幾年抑鬱離世。

一名住在廣島、74歲的日本爺爺表示，他的雙親經歷原爆後存活下來，並在原爆後6年生下他。他表示，其母親躲在山丘後得以倖免，但因原爆經歷太恐怖，母親未曾說出關於原爆的記憶。

他表示，「戰爭絕不能再發生，因為彼此都會變得不幸」。

一名獨旅廣島的韓國青年向中央社表示，原爆資料館中展出受輻射污染者模樣的畫作，人類全身沾滿鮮血的模樣令他震驚。在他參觀當下，有名日本爺爺在館內默默流淚，讓他深刻感受，這些展示對一些人而言是極深的悲傷和痛苦。

他說，雖然能對日本作為受害者的立場多少產生共鳴，但或許是韓國曾被日本殖民、長期遭受壓迫的緣故，日本作為加害者的形象反而更為強烈，雖然對原爆受害者感到惋惜，但難以產生深刻共鳴。

在原爆資料館外，有不少遊客聚集在原爆之子像、原爆死歿者慰靈碑等景點，緬懷原爆歷史；也有不少倡議者擺出各式文宣，表達對原爆事件、核能看法。原是英文老師的三登浩成，在將近18年以來，幾乎每天都在廣島原爆頂旁講述原爆歷史，不少歐美遊客細讀放置在地板的英文文宣，並與三登浩成互動。

來到此處的人們帶著疑問探究何謂原爆、戰爭與和平，在廣島或許能找到一絲線索。

前述韓國青年表示，他在此趟旅程刻意尋訪韓國人原爆犧牲者慰靈碑，身為韓國人的他自然產生某種連結。而在慰靈碑前也恰巧遇見一名在廣島韓國人學校的老師，這名老師每週都衣著體面，前往慰靈碑清掃周邊環境，展現對遇難者的敬意，讓他感觸良多。

他說，在來到廣島前不知道今年是原爆80週年，而這點也讓他意識到，自己忘記今年是韓國光復80週年，這場旅行也讓他重新憶起韓國光復的歷史。希望韓國年輕世代能理解廣島不僅是日本的一個城市，更是與韓國相連的歷史場所。

他認為，韓國歷經被殖民、韓戰、經濟困境，近期更面臨性別與世代衝突等，讓他思索是否真正享受過和平。他說，和平雖看似難以實現，但和平與幸福實為同源，能享受喜愛的美食、嗜好等的瞬間，對他而言即是「和平」。

住在廣島、74歲的日本爺爺認為，「唯有當所有人皆能懷抱對父母的思念、對子女的珍視，和平方能降臨世間」。