槍擊安倍晉三凶嫌首對遺屬道歉 遺孀安倍昭惠仍未現身法庭

日本共同社和英國BBC報導，承認槍擊日本前首相安倍晉三凶嫌山上徹也4日在奈良地方法院首次對遺屬道歉，但安倍遺孀安倍昭惠當時未現身法庭。

山上2022年7月8日在安倍晉三於奈良輔選時，以自製槍械槍擊安倍，導致其當天下午不治身亡。讀賣新聞報導，山上4日在法庭表示：「我並不怨恨安倍昭惠和安倍晉三的其他家人。我也有失去親人的經歷，所以我的行為沒有任何藉口，我真的感到非常抱歉。」

然而，安倍昭惠並未現身。

BBC指出，據稱山上先前告訴調查人員，他襲擊安倍是因為他認為安倍涉嫌宣傳舊統一教（現稱世界和平統一家庭聯合會），並說自己的母親向教會捐出巨款，造成家庭財務狀況嚴重惡化最終破產。

讀賣新聞指出，檢方詢問山上，是否認為這件事是好事。山上則回答說：「至少這對該宗教團體的受害者而言是有意義的。但從整體上看，這牽涉到許多因素，所以很難說。」

檢方還問山上，是否有想過透過此事獲得關注。山上則說：「我想是的，因為這會打擊該宗教團體。」

法官詢問山上，如何看待自己的罪行。山上表示：「我認為這導致選舉期間出現模仿犯，及陰謀論流傳。這都和我的所作所為有關。因此我認為自己的責任非常重大。我認為前首相安倍必須被殺害這點是個錯誤。」

共同社和讀賣新聞指出，下次開庭日期是18日，屆時檢方將針對山上求處刑罰，辯方將進行最終辯論，預計將審判終結，而判決將於明年1月21日公布。